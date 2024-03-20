Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 07:00
Уфимский парк Лесоводов долгие годы оставался… Однако на фоне подготовки к празднованию 450-летия города власти добрались и до него. Ранее стало известно, что парк намерены благоустроить — на эти цели выделили 386,2 млн рублей.
В рамках благоустройства пройдет облагораживание большой и малой спортивных площадок, площадки для пикника, большой и малой детских площадок, также благоустроят пешеходно-тропиночную сеть, устройства освещения и видеонаблюдения. К слову, подрядчика на благоустройство дорожек и площадок за 236,3 млн рублей уже удалось найти, а вот торги за право на установку освещения и систем видеонаблюдения, напротив, временно приостановили.
В рамках реконструкции парка, помимо прочего, в парке также планируется сделать новый контактный зоопарк, о чем в рамках «городского часа» рассказал сити-менеджер Ратмир Мавлиев. Так, несколькими неделями ранее власти изменили виды использования двух участков вблизи парка под «Цирки и зверинцы». В частности, речь идет об участке площадью порядка 5.5 тыс. кв. м. по улице Полярной.
Своим мнением относительно появления в городе нового зоопарка поделился глава республики Радий Хабиров, по словам которого «такому городу, как Уфа, обязательно нужен современный зоопарк». Mkset же решил выяснить, как к перспективе появления в Уфе зоопарка относятся сами жители башкирской столицы.
Следует сразу отметить, что большинство пользователей сети негативно отнеслись к новости о появлении контактного зоопарка.
— Нет, только не «контактный», пожалуйста… Зачем использовать животных ради забавы? — недоумевает пользовательница Лилия.
— Весь мир: начинает постепенно отменять цирки/зоопарки. Уфа: с новым 2005 годом! — иронизирует пользовательница ДаРа.
— Бестолковые, не понимают, что это медленная смерть для животных. Постоянный стресс. Дети сейчас ужасные, невоспитанные, замечания им делать вообще нельзя. Все же идет от бескультурных и жестоких родителей. Писать петиции, трубить во все концы, но не допустить этого — оставила эмоциональное послание Гульнара А.
— Оставьте зверей в покое, — пишет Ринат И.
— Очередная «гениальная» идея. Почему бы просто не прислушаться к мнению уфимцев или здравому смыслу и не построить обширные вольеры, где животным будет комфортно? — задается вопросом пользователь под ником Амбассадор.
По мнению некоторых пользователей в самих зоопарках нет ничего плохого, если животные там содержатся в комфортных для них условиях, однако контактный зоопарк с неконтролируемым потоком посетителей может обернуться настоящей пыткой для зверей.
— Зоопарк хорош когда у животных просторные вольеры и есть возможность уединиться, скрывшись от назойливых глаз и шума. Но контактный зоопарк, да ещё и при нашем уровне воспитания детей, станет чистейшим злом, — считает Олег З.
— Я боюсь представить, каково будет там животным. Это ужасно. Так же ужасно, как все эти дельфнарии и океанариумы, — продолжает тему пользовательница Светлана.
Многие склоняются к мнению о том, что городу ненужен контактный зоопарк, а деньги, которые планируется выделить на него, будет лучше направить на улучшение условий содержания других животных в парке.
— Очередная «гениальная» идея. Почему бы просто не прислушаться к мнению уфимцев или здравому смыслу и не построить обширные вольеры, где животным будет комфортно?
— Дорогие наши правители РБ, пожалуйста хоть иногда заглядывайте в телеграмм и читайте, нет не только читайте, но и прислушивайтесь к пожеланиям и просьбам уфимцев. Не нужен нам зоопарк, сделайте животным просторные вольерные места и все, — обратилась к властям Зиля З.
— Чем издеваться над животными, построили бы им большие вольеры, а не клетки. Сейчас жаль их, а потом ещё хуже будет. Эти звери прямо ждут не дождутся навязчивого внимания со стороны людей, — Лира.
Встречаются и более радикальные позиции на этот счет.
— Зоопарк — это зло для животных. Любой зоопарк. Не нужно этого делать. Найдите более достойное применение финансовым ресурсам. Пусть животные живут на воле. Без разницы каких размеров вольеры. Это для них все равно клетки. Откуда берутся идеи про зоопарк в головах людей? Не понимаю. Почему бы тем, кто хочет зоопарк, не выделить свободные вольеры? — пишет Жанна Ф.
Своим мнением по поводу контактных зоопарков с Mkset поделилась зоозащитница Ольга Белова. По её мнению, постоянное внимание со стороны посетителей таких зоопарков может стать причиной стресса для его подопечных.
— Контактные зоопарки — это такие пережитки прошлого, как цирки уродов, которые были распространены в 17-18 веках. Только вот от цирков остались лишь воспоминания, а от зоопарков нет. По сути, животных превращают в игрушек. Его можно тискать, чесать, когда оно хочет и не хочет. А если представить количество посетителей в сутки, но сразу станет понятно, что жильцов контактного зоопарка просто замучают насмерть. Я не против современного, большого и комфортного зоопарка. Где животным будет вольготно, где на них можно будет посмотреть, но никак не контактный зоопарк, — говорит зоозащитница.
В 2023 году посетители контактного зоопарка обратили в одном из уфимских торговых центров обратили внимание на условия содержания животных. По их словам, у многих в поилках не было воды, клетки не убирались и не соответствовали размерам животных.
Позднее посетившие выставку сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения. Так, животные здесь содержались в маленьких клетках, несоответствующих нормам, за ними не ухаживали подобающим образом, повсюду царила антисанитария.
Но что делать, если посещение зоопарка обернулось не просто душевной болью за судьбы братьев наших меньших, но вполне реальным травмам или даже к заболевания?
К примеру, в контактном зоопарке «Обнимашки» в 2021 году на годовалого мальчика напал енот. Животное расцарапало ему лицо — ребенку потребовалась госпитализация. На ситуацию моментально среагировали профильные ведомства, инициировавшие проверки. Так, Россельхознадзор выявил, что в учреждении не обеспечивалась безопасность посетителей при контакте с животными. Посетители могли трогать и близко подходить к питомцам, которые угрожают здоровью и жизни.
По словам представителя Роспотребнадзора, в зоопарках ни в коем случае не должно быть болеющих животных. Они должны быть привиты и здоровы — за это владелец несет юридическую ответственность.
— Если вдруг обнаружатся документы, подтверждающие что животное было с заболеванием, а от этого уже возникло заболевание у человека, то здесь уже вступают в силу наши полномочия. Мы будем защищать его права, потому что он получил услугу, а она была некачественной, — заявили Mkset в пресс-службе ведомства.