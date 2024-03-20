Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках

В рамках благоустройства пройдет облагораживание большой и малой спортивных площадок, площадки для пикника, большой и малой детских площадок, также благоустроят пешеходно-тропиночную сеть, устройства освещения и видеонаблюдения. К слову, подрядчика на благоустройство дорожек и площадок за 236,3 млн рублей уже удалось найти, а вот торги за право на установку освещения и систем видеонаблюдения, напротив, временно приостановили.