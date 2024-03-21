В Башкирии молодой парень сядет в тюрьму на 20 лет

В феврале прошлого года 23-х летний молодой человек из Уфы выехал в село Киргиз-Мияки. Видимо убийца знал, куда направлялся. Он отправился в сельский парк, где в это время в машине находились 16-летняя девушка и 20-летний юноша. Ревность затуманила рассудок и подсудимый нанёс паре множественные удары ножом. От таких жестоких ран юноша скончался на месте, его подруга — в больнице.