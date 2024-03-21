В Башкирии молодой парень сядет в тюрьму на 20 лет

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В феврале прошлого года 23-х летний молодой человек из Уфы выехал в село Киргиз-Мияки. Видимо убийца знал, куда направлялся. Он отправился в сельский парк, где в это время в машине находились 16-летняя девушка и 20-летний юноша. Ревность затуманила рассудок и подсудимый нанёс паре множественные удары ножом. От таких жестоких ран юноша скончался на месте, его подруга — в больнице.
Нападавший решил скрыться с места преступления. Пересев на свой автомобиль марки «ВАЗ 2114», он выехал из села. На трассе Чишмы- Киргиз-Мияки убийца молодой пары попал в аварию, столкнувшись с «Ладой Грантой». Позже её водитель скончался от травм, полученных в результате удара автомобилей, а его пассажир был отправлен в больницу.
Сторона обвинения запросила для преступника строгое наказание в виде 22-х лет лишения свободы. Сегодня Верховный суд республики огласил приговор подсудимому. С учётом тяжести совершенного преступления суд приговорил обвиняемого к 20 годам исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, удовлетворив требования родных погибших.