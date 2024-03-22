Уфимские сетевики устранили серьёзную аварию на подстанции в Черниковке

По данным МЧС стало известно, что света лишились не только 40 многоквартирных домов, но и 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание. Во время кромешной тьмы жители Черниковки обменивались в соцсетях мнениями о случившемся. Так, член «Единой России» Наталья Миронова написала «Черниковка сегодня при свечах», рассказав о ЧП на подстанции. Кто-то из местных жителей поделился как сооружает из подручных средств повербанк, выложив фото большого генератора.