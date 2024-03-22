Уфимские сетевики устранили серьёзную аварию на подстанции в Черниковке

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Из строя вышла подстанция 110 кВ «Северная» в Уфе. Как стало известно, причина в коротком замыкании, из-за которого сотни людей в Калининском районе столицы остались без электричества. По словам мэра столицы Ратмира Мавлиева, на подстанции произошло возгорание.
«Произошло возгорание на подстанции Северная. Все службы на месте, — сообщил Мавлиев. Работы проводятся силами ПО „УГЭС“. Планируем переключать на резервную линию».
Уфимские сетевики вели аварийно-восстановительные работы целую ночь, так как объект для города имеет высокое социальное значение. Подстанцию удалось постановить под рабочее напряжение. На период ремонтных работ для обеспечения энергоснабжения специалистами были задействованы дизель-генераторы. К 06:38 удалось вернуть свет в дома всех потребителей электричества.
По данным МЧС стало известно, что света лишились не только 40 многоквартирных домов, но и 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание. Во время кромешной тьмы жители Черниковки обменивались в соцсетях мнениями о случившемся. Так, член «Единой России» Наталья Миронова написала «Черниковка сегодня при свечах», рассказав о ЧП на подстанции. Кто-то из местных жителей поделился как сооружает из подручных средств повербанк, выложив фото большого генератора.