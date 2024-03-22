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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 04:29

В Башкирии вернули свет и воду сотням жителям после аварии на электростанции

Уфимские сетевики устранили серьёзную аварию на подстанции в Черниковке

22 марта 2024, 04:21
Фото: Башкирэнерго

В Башкирии вернули свет и воду сотням жителям после аварии на электростанции

Электричества лишились не только дома, но и школы с детсадами.

Из строя вышла подстанция 110 кВ «Северная» в Уфе. Как стало известно, причина в коротком замыкании, из-за которого сотни людей в Калининском районе столицы остались без электричества. По словам мэра столицы Ратмира Мавлиева, на подстанции произошло возгорание.

«Произошло возгорание на подстанции Северная. Все службы на месте, — сообщил Мавлиев. Работы проводятся силами ПО „УГЭС“. Планируем переключать на резервную линию».

Уфимские сетевики вели аварийно-восстановительные работы целую ночь, так как объект для города имеет высокое социальное значение. Подстанцию удалось постановить под рабочее напряжение. На период ремонтных работ для обеспечения энергоснабжения специалистами были задействованы дизель-генераторы. К 06:38 удалось вернуть свет в дома всех потребителей электричества.

19 домов в Уфе остались без электричества из-за замыкания на подстанции
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По данным МЧС стало известно, что света лишились не только 40 многоквартирных домов, но и 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание. Во время кромешной тьмы жители Черниковки обменивались в соцсетях мнениями о случившемся. Так, член «Единой России» Наталья Миронова написала «Черниковка сегодня при свечах», рассказав о ЧП на подстанции. Кто-то из местных жителей поделился как сооружает из подручных средств повербанк, выложив фото большого генератора.

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