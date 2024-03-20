В небе над Уфой был замечен неопознанный беспилотник

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Информация о том, что в небе замечен непознанный беспилотный летательный аппарат поступила в уфимский аэропорт накануне в 15:37. С его сотрудниками связался диспетчер Службы 112. Он сообщил о том, что дежурный на посту в деревне Нурлино Уфимского района Башкирии засёк неизвестный БПЛА.
Еще один случай произошёл 18 марта. Беспилотник самолётного типа был замечен в нескольких километрах от Алексеевки. Полет совершался в зоне воздушного пространства класса «С» без получения соответствующего разрешения. На работе аэропорта и безопасности пассажиров инцидент никак не отразился.