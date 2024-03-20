mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Уфимском районе в небе засекли беспилотный летательный аппарат

В небе над Уфой был замечен неопознанный беспилотник

20 марта 2024, 07:13
Фото: 1MI

В Уфимском районе в небе засекли беспилотный летательный аппарат

Устройство находилось недалеко от столицы.

Информация о том, что в небе замечен непознанный беспилотный летательный аппарат поступила в уфимский аэропорт накануне в 15:37. С его сотрудниками связался диспетчер Службы 112. Он сообщил о том, что дежурный на посту в деревне Нурлино Уфимского района Башкирии засёк неизвестный БПЛА.

Иск на 700 миллионов, худшие школы и неопознанный беспилотник в небе над Башкирией
Узнать подробнее

Еще один случай произошёл 18 марта. Беспилотник самолётного типа был замечен в нескольких километрах от Алексеевки. Полет совершался в зоне воздушного пространства класса «С» без получения соответствующего разрешения. На работе аэропорта и безопасности пассажиров инцидент никак не отразился.

Читайте также:
В небе над Башкирией будут летать вертолеты и беспилотники
#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
Подпишитесь
Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности
Сегодня, 09:33
Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках
Сегодня, 05:17
«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой
Сегодня, 08:10
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Вчера, 15:21
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Сегодня, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Сегодня, 04:32
"