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Новости Уфы

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4 ноября
Чёртова дюжина товаров подешевела в Башкирии
4 ноября, 03:15
3 ноября
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
Народный рок-музыкант умер в Башкирии
3 ноября, 20:14
Крысы съедают дома уфимцев
3 ноября, 19:12
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Стрелка из Стерлитамака задержали
3 ноября, 12:07
Сугробы по пояс и зимняя стужа — что ждёт Уфу в ноябре
3 ноября, 11:14
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
В горных районах Башкирии из-за снегопада образовались огромные пробки
3 ноября, 09:55
Карантин по бешенству животных установили в селе в Башкирии
3 ноября, 09:34
Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
3 ноября, 09:17
Катастрофа на железной дороге под Уфой — что известно к этому часу
3 ноября, 07:17
Рекордное количество пьяных водителей задержали за сутки в Башкирии
3 ноября, 07:04
Девушка погибла в страшном пожаре в Башкирии
3 ноября, 06:35
В Уфе прошел первый забег по «Уфимскому ожерелью»
3 ноября, 06:23
Уфимцы спасли ондатру
3 ноября, 06:03
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
В Уфе заработал Центр мониторинга инсультов
3 ноября, 05:32
К юбилею Уфы в Башкирии вывели новый сорт цитруса
3 ноября, 05:07

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