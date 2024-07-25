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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют

День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют

25 июля 2024, 12:47
Фото: 1MI
Столица Башкирии 30 и 31 августа будет праздновать свое 450-летие. День города в Уфе обещает быть ярким. Mkset собрал полную актуальную на сегодня программу на День города в Уфе. Мы подскажем, куда сходить с детьми и чем себя развлечь в разные дни в разных локациях. Сохраняйте в закладках!

Когда День города в Уфе

Ежегодно День города в Уфе празднуется 12 июня. Обычно в Уфе, как и во всей России, этот день — выходной. 12 июня — это День Независимости РФ. В 2024 году Уфа празднует своё 450-летие. Организаторы юбилейного дня рождения Уфы решили не складывать все яйца в одну корзину и распределили часть мероприятий по всему календарю на 2024 года. Но всё же самые главные праздничные мероприятия ко Дню города в Уфе состоятся 30 и 31 августа. Праздничные мероприятия выпадут на пятницу и субботу.

Куда сходить на День города в Уфе

День города в Уфе будут праздновать, кажется, в каждом её уголочке. Но основные торжественные и праздничные мероприятия сосредоточены на нескольких площадках. Распределим их по воображаемой карте и опишем, что и когда там будет происходить.

Площадь им. В. И. Ленина (ост. «Горсовет»)

30 августа

18:00 — 23:00. Открытие Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Уфа звучит!»

31 августа

12:00 — 14:00. Официальная церемония открытия городского фестиваля «Уфа на все времена» с участием народного артиста России Олега Газманова

14:00 — 16:30. Фестиваль «Уфа — эпоха доблести и славы»

16.30-18.00. Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Уфа звучит!»

18:00 — 20:00. Праздничная программа с участием звезд российской и республиканской эстрады «Воспевая Уфу» (Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Образцово — показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации)

20:00 — 23:00. Концертная программа с участием звезды российской эстрады Полины Гагариной и исполнителями республиканской эстрады (Айдар Галимов, Гузель Уразова, Рустам Гиззатуллин и др.)

 

Культурный центр «Арт-квадрат»

30 августа

19:00 — 23:00. Открытие IV Всероссийского фестиваля уличных театров «Айдафест»

31 августа

15:00 — 23:00. IV Всероссийский фестиваль уличных театров «Айдафест»

 

Конгресс-холл «Торатау»

30 августа

19:00 — 23:00. Открытие VIII Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» с участием звезд российской и республиканской эстрады

19:00 — 23:00. VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» с участием звезд российской и республиканской эстрады

Парк культуры и отдыха «Кашкадан»

30 августа

11:00 — 22:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»

31 августа

12:00 — 21:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»

 

Набережная реки Белой

31 августа


10:00. Торжественная церемония закладки «Капсулы времени» будущему поколению

 

Парки «Волна», «Демский» и «Первомайский»

31 августа

12:00 — 17:00. Районные праздничные мероприятия «Уфа юбилейная»



Площадь перед ДК «Моторостроитель»

31 августа

19:00 — 23:00. Концертная программа с участием звезд республиканской и российской эстрады: народный артист России Юрий Антонов, Гарик Сукачев

(12+)

Куда сходить с детьми на День города в УфеКуда сходить с детьми на День города в Уфе
Куда сходить с детьми на День города в Уфе
Фото: 1MI

Куда сходить с детьми на День города в Уфе

Этот вопрос сегодня задают себе многие родители. Что же, облегчим их и так нелегкие заботы специальной семейной подборкой. В порядке хронологии расскажем, куда сходить на День города в Уфе с детьми и где и когда организаторы будут с радостью ждать малышей и взрослых.

 

Площадь им. В. И. Ленина (ост. «Горсовет»)

30 августа

18:00 — 23:00. Открытие Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Уфа звучит!»

31 августа

14:00 — 16:30. Фестиваль «Уфа — эпоха доблести и славы»

16.30-18.00. Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Уфа звучит!»

 

Культурный центр «Арт-квадрат»

30 августа

19:00 — 23:00. Открытие IV Всероссийского фестиваля уличных театров «Айдафест»

31 августа

15:00 — 23:00. IV Всероссийский фестиваль уличных театров «Айдафест»

 

Парк культуры и отдыха «Кашкадан»

30 августа

11:00 — 22:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»

31 августа

12:00 — 21:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»

 

Парки «Волна», «Демский» и «Первомайский»

31 августа

12:00 — 17:00. Районные праздничные мероприятия «Уфа юбилейная»

(3+)

Спортивные мероприятия на День города в УфеСпортивные мероприятия на День города в Уфе
Спортивные мероприятия на День города в Уфе
Фото: 1MI

Спортивные мероприятия на День города в Уфе

Главное событие из мира спорта, приуроченное к 450-летию Уфы, без сомнения, открытие Дворца борьбы. Его возведение начали пять лет назад в Октябрьском районе. Обращая площадь здания составляет порядка 30 000 квадратных метров. Храм спорта сможет принимать соревнования международного уровня по множеству дисциплин и вместить около 3 500 зрителей.

 

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Кто приедет выступать на День города в УфеКто приедет выступать на День города в Уфе
Кто приедет выступать на День города в Уфе
Фото: t.me/gagara1987official

Кто приедет выступать на День города в Уфе

Праздничный концерт на День города в Уфе — венец всей череды мероприятий. Уже известно, что приедут поздравлять Уфу с праздником и выступят перед зрителями Олег Газманов, Юрий Антонов, Гарик Сукачев, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, группа «Пицца», Николай Басков, Хабиб и Полина Гагарина.

Олег Газманов выступит на площади Ленина 31 августа на официальной церемонии открытия городского фестиваля «Уфа на все времена». Начало в 12:00.

Юрий Антонов и Гарик Сукачев — главные звезды вечерней программы на площади перед ДК «Моторостроитель» 31 августа. Начало в 19:00.

Сергей Лазарев, HammAli & Navai, группа «Пицца», Николай Басков, Хабиб — настоящий звездный десант в «Торатау». Там 30–31 августа с 19:00 будет проходить VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».

 

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Салют на День города в УфеСалют на День города в Уфе
Салют на День города в Уфе
Фото: 1MI

Салют на День города в Уфе

30 и 31 августа в Уфе в честь Дня города будет немало ярких мероприятий и событий. «А будет ли салют на День города в Уфе?», — интересуются многие наши читатели. Ответ: «Нет, салюта в честь 450-летия в Уфе не запланировано».

Как будет работать транспорт на День города в УфеКак будет работать транспорт на День города в Уфе
Как будет работать транспорт на День города в Уфе
Фото: 1MI

Как будет работать транспорт на День города в Уфе

Не менее важный вопрос — как доехать на определенное событие и как потом добраться обратно домой. Система городского транспорта уже готовится к пиковым вечерним нагрузкам. Подробности о работе транспорта на День города в Уфе Mkset опубликует сразу же после того, как схемы и графики утвердят городские власти.

Уфа, мы любим тебя!


Редакция издания Mkset поздравляет любимую Уфу с 450-летием и желает всем ее жителям и гостям отлично провести День города 30 и 31 августа 2024 года. А сама юбилярша тем временем уже принимает первые подарки. Уфе подарили песню и клип в её честь.

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