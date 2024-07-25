День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют

Столица Башкирии 30 и 31 августа будет праздновать свое 450-летие. День города в Уфе обещает быть ярким. Mkset собрал полную актуальную на сегодня программу на День города в Уфе. Мы подскажем, куда сходить с детьми и чем себя развлечь в разные дни в разных локациях. Сохраняйте в закладках!

Когда День города в Уфе Куда сходить на День города в Уфе Куда сходить с детьми на День города в Уфе Спортивные мероприятия на День города в Уфе Кто приедет выступать на День города в Уфе Салют на День города в Уфе Как будет работать транспорт на День города в Уфе Уфа, мы любим тебя!