День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Ежегодно День города в Уфе празднуется 12 июня. Обычно в Уфе, как и во всей России, этот день — выходной. 12 июня — это День Независимости РФ. В 2024 году Уфа празднует своё 450-летие. Организаторы юбилейного дня рождения Уфы решили не складывать все яйца в одну корзину и распределили часть мероприятий по всему календарю на 2024 года. Но всё же самые главные праздничные мероприятия ко Дню города в Уфе состоятся 30 и 31 августа. Праздничные мероприятия выпадут на пятницу и субботу.
День города в Уфе будут праздновать, кажется, в каждом её уголочке. Но основные торжественные и праздничные мероприятия сосредоточены на нескольких площадках. Распределим их по воображаемой карте и опишем, что и когда там будет происходить.
18:00 — 23:00. Открытие Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Уфа звучит!»
12:00 — 14:00. Официальная церемония открытия городского фестиваля «Уфа на все времена» с участием народного артиста России Олега Газманова
14:00 — 16:30. Фестиваль «Уфа — эпоха доблести и славы»
16.30-18.00. Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Уфа звучит!»
18:00 — 20:00. Праздничная программа с участием звезд российской и республиканской эстрады «Воспевая Уфу» (Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Образцово — показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации)
20:00 — 23:00. Концертная программа с участием звезды российской эстрады Полины Гагариной и исполнителями республиканской эстрады (Айдар Галимов, Гузель Уразова, Рустам Гиззатуллин и др.)
19:00 — 23:00. Открытие IV Всероссийского фестиваля уличных театров «Айдафест»
15:00 — 23:00. IV Всероссийский фестиваль уличных театров «Айдафест»
19:00 — 23:00. Открытие VIII Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» с участием звезд российской и республиканской эстрады
19:00 — 23:00. VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» с участием звезд российской и республиканской эстрады
11:00 — 22:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»
12:00 — 21:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»
10:00. Торжественная церемония закладки «Капсулы времени» будущему поколению
12:00 — 17:00. Районные праздничные мероприятия «Уфа юбилейная»
19:00 — 23:00. Концертная программа с участием звезд республиканской и российской эстрады: народный артист России Юрий Антонов, Гарик Сукачев
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Этот вопрос сегодня задают себе многие родители. Что же, облегчим их и так нелегкие заботы специальной семейной подборкой. В порядке хронологии расскажем, куда сходить на День города в Уфе с детьми и где и когда организаторы будут с радостью ждать малышей и взрослых.
18:00 — 23:00. Открытие Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Уфа звучит!»
14:00 — 16:30. Фестиваль «Уфа — эпоха доблести и славы»
16.30-18.00. Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Уфа звучит!»
19:00 — 23:00. Открытие IV Всероссийского фестиваля уличных театров «Айдафест»
15:00 — 23:00. IV Всероссийский фестиваль уличных театров «Айдафест»
11:00 — 22:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»
12:00 — 21:00. Эногастрономический фестиваль «Виноград»
12:00 — 17:00. Районные праздничные мероприятия «Уфа юбилейная»
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Главное событие из мира спорта, приуроченное к 450-летию Уфы, без сомнения, открытие Дворца борьбы. Его возведение начали пять лет назад в Октябрьском районе. Обращая площадь здания составляет порядка 30 000 квадратных метров. Храм спорта сможет принимать соревнования международного уровня по множеству дисциплин и вместить около 3 500 зрителей.
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Праздничный концерт на День города в Уфе — венец всей череды мероприятий. Уже известно, что приедут поздравлять Уфу с праздником и выступят перед зрителями Олег Газманов, Юрий Антонов, Гарик Сукачев, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, группа «Пицца», Николай Басков, Хабиб и Полина Гагарина.
Олег Газманов выступит на площади Ленина 31 августа на официальной церемонии открытия городского фестиваля «Уфа на все времена». Начало в 12:00.
Юрий Антонов и Гарик Сукачев — главные звезды вечерней программы на площади перед ДК «Моторостроитель» 31 августа. Начало в 19:00.
Сергей Лазарев, HammAli & Navai, группа «Пицца», Николай Басков, Хабиб — настоящий звездный десант в «Торатау». Там 30–31 августа с 19:00 будет проходить VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».
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30 и 31 августа в Уфе в честь Дня города будет немало ярких мероприятий и событий. «А будет ли салют на День города в Уфе?», — интересуются многие наши читатели. Ответ: «Нет, салюта в честь 450-летия в Уфе не запланировано».
Не менее важный вопрос — как доехать на определенное событие и как потом добраться обратно домой. Система городского транспорта уже готовится к пиковым вечерним нагрузкам. Подробности о работе транспорта на День города в Уфе Mkset опубликует сразу же после того, как схемы и графики утвердят городские власти.
Редакция издания Mkset поздравляет любимую Уфу с 450-летием и желает всем ее жителям и гостям отлично провести День города 30 и 31 августа 2024 года. А сама юбилярша тем временем уже принимает первые подарки. Уфе подарили песню и клип в её честь.