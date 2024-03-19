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Ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Не стало Константина Кольцова — тренера ХК «Салават Юлаев»

19 марта 2024, 03:37
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов

Спортсмена не стало на сорок третьем году жизни.

Обладателя Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева» Константина Кольцова не стало на 43-м году жизни, сообщается в соцсетях хоккейной команды.

Помимо уфимского клуба, в биографии спортсмена ряд многих других ХК: минское «Динамо», а также российские «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», «Атлант» и «Спартак».

«Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — гласит сообщение на странице «Салавата Юлаева».

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