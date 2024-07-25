Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Обучение будет проходить по специально разработанным программам, направленным на получение квалификации «Эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих одно или несколько беспилотных воздушных судов максимальной взлетной массой 30 кг».
Программы разработаны государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан».
Оснащение учебных классов будет осуществляться в соответствии с рекомендованным перечнем оборудования, мебели, средств обучения, необходимых для обеспечения практического обучения.
Планируется, что обучение пройдут 525 учеников из различных школ республики, в том числе:
Уфа: Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, Башкирская гимназия интернат №1 имени Рами Гарипова, Республиканский инженерный лицей-интернат, «Лицей № 68», «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина, «Лицей № 107», Лицей 155 имени героя советского союза Ковшовой Натальи Венедиктовны, «Лицей № 96».
Баймак: лицей № 4.
Белебей: школа №17.
Бирск: школа №1.
Благовещенск: школа №4.
с. Иглино: школа №4.
Ишимбай: Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального корпуса им. Героя России А. В. Доставалова.
Кумертау: республиканский политихничнский лицей интернат, школа №3.
Нефтекамск: школа №6.
Сибай: гимназия интернат №3.
с. Петровское: средняя общеобразовательная школа с. Петровское.
с. Красноусольский: школа №1.
Данная инициатива направлена на повышение качества образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и подготовку высококвалифицированных специалистов будущего, указано в пояснительной записке к документу.
Напомним, что команда Башкортостана стала одним из победителей конкурса проектов дронов «Архипелаг-2024», который проходил на Сахалине. Учащиеся школ Республики Башкортостан принимали участие в соревновании впервые и показали отличные результаты.