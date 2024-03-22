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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Чем заняться в Уфе 23–24 марта

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 марта

22 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI

Чем заняться в Уфе 23–24 марта

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

23 марта. Литературный фестиваль «Книжные люди»

Здесь пройдут встречи с российскими авторами — детской писательницей Нелли Мартовой, young adult-писательницей Ольгой Птицевой, авторами издательства «Альпина» Маргаритой Ронжиной и Антоном Секисовым, финалисткой премии «Национальный бестселлер» Верой Богдановой и автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым. В рамках фестиваля запланированы литературная мастерская, театрализованные чтения, мастер-классы и книжная ярмарка.

Место: МФЦ «Артерия».

23 марта. Гала-концерт «Легенда балета»

Концерт-закрытие фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, на котором выступят ведущие артисты театров России, а также солисты БГАТОиБ.

Место: Башкирский государственный академический театр оперы и балета

24 марта. Концерт: Симфония Linkin Park

Камерный состав CAGMO Rock Orchestra исполнит концертную программу, основанную на творчестве знаковой рок-группы 2000-х гг.

Место: «Конгресс-холл Торатау».

24 марта. Выставка «Сарматское золото»

В экспозиции представлена коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.), раскопанная известным башкирским археологом Анатолием Пшеничнюком в 1987–1988 гг. Коллекция выставлялась в России и за рубежом и получила всемирную известность, а ныне является важной частью всего музейного фонда Российской академии наук.

Место: Музей археологии и этнографии УНЦ РАН

24 марта. Концерт «Миры Миядзаки»

Мультимедийный концерт, посвящённый творческому союзу японского режиссёра анимации Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси. Музыкальные темы прозвучат в сочетании с видеоартом по известным мультфильмам.

Место: Городской дворец культуры

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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