Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 марта

В экспозиции представлена коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.), раскопанная известным башкирским археологом Анатолием Пшеничнюком в 1987–1988 гг. Коллекция выставлялась в России и за рубежом и получила всемирную известность, а ныне является важной частью всего музейного фонда Российской академии наук.