Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 23–24 марта

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Published Сегодня, 07:53
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23 марта. Литературный фестиваль «Книжные люди»
Здесь пройдут встречи с российскими авторами — детской писательницей Нелли Мартовой, young adult-писательницей Ольгой Птицевой, авторами издательства «Альпина» Маргаритой Ронжиной и Антоном Секисовым, финалисткой премии «Национальный бестселлер» Верой Богдановой и автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым. В рамках фестиваля запланированы литературная мастерская, театрализованные чтения, мастер-классы и книжная ярмарка.
Место: МФЦ «Артерия».
23 марта. Гала-концерт «Легенда балета»
Концерт-закрытие фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, на котором выступят ведущие артисты театров России, а также солисты БГАТОиБ.
Место: Башкирский государственный академический театр оперы и балета
24 марта. Концерт: Симфония Linkin Park
Камерный состав CAGMO Rock Orchestra исполнит концертную программу, основанную на творчестве знаковой рок-группы 2000-х гг.
Место: «Конгресс-холл Торатау».
24 марта. Выставка «Сарматское золото»
В экспозиции представлена коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.), раскопанная известным башкирским археологом Анатолием Пшеничнюком в 1987–1988 гг. Коллекция выставлялась в России и за рубежом и получила всемирную известность, а ныне является важной частью всего музейного фонда Российской академии наук.
Место: Музей археологии и этнографии УНЦ РАН
24 марта. Концерт «Миры Миядзаки»
Мультимедийный концерт, посвящённый творческому союзу японского режиссёра анимации Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси. Музыкальные темы прозвучат в сочетании с видеоартом по известным мультфильмам.
Место: Городской дворец культуры