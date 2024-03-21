В Башкирии растут цены на помидоры и морковь

В Башкирии за неделю изменились цены на ряд товаров. Так, в период с 11 по 18 марта, в республике на 2,9% выросла стоимость томатов — килограмм обойдется в среднем в 241,5 ₽. Примечательно, что цены на них растут уже не первую неделю — так, по данным Башстата, ранее томаты подорожали на 3,35% (236,09 ₽ за кг).