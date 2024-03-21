В Башкирии растут цены на помидоры и морковь

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Башкирии за неделю изменились цены на ряд товаров. Так, в период с 11 по 18 марта, в республике на 2,9% выросла стоимость томатов — килограмм обойдется в среднем в 241,5 ₽. Примечательно, что цены на них растут уже не первую неделю — так, по данным Башстата, ранее томаты подорожали на 3,35% (236,09 ₽ за кг).
На 1,5% подорожали сахар и вареная колбаса. Стоимость килограмма сахарного песка, таким образом, составила 66,4 ₽, а колбасы — 471,8 ₽. Из овощей также подорожала морковь — на 1,4%, составив 37,7 руб. за кг.
Цены выросли также и на молочную продукцию. Стоимость килограмма сметаны за неделю выросла на 1,4%, составив 258,2 ₽ за кг. На 1% подорожали творог и сливочное масло — 369,9 ₽. и 792 ₽. за кг соответственно.
При этом на 10% снизились цены на огурцы. Стоимость килограмма составила с среднем 164,12 ₽ за кг. На 2,9% подешевело пшено — 43,38 ₽ за кг. На 2,7% подешевели куриные яйца — 114,24 ₽. за кг. Снижение цен зафиксировали на такие товары, как бананы, поваренная соль, картофель, репчатый лук и другие.