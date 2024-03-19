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Врачи из Уфы спасли пациента, у которого лёгкие наполнились кровью

Уфимские врачи спасли жизнь пациента с внезапным легочным кровотечением

19 марта 2024, 08:34
Фото: 1MI

Врачи из Уфы спасли пациента, у которого лёгкие наполнились кровью

Молодой уфимец чуть не умер на плановом осмотре в противотуберкулезном диспансере.

Уфимец пришел на плановый осмотр к своему участковому фтизиатру и уже собирался уходить, как вдруг резко начал кашлять кровью. Врач предположил, что у мужчины внезапно открылось внутреннее кровотечение в лёгких. Он срочно его госпитализировал.

Уже в больнице было принято решение об экстренной операции. Пациента ввели в кому и пригласили торакальных хирургов. Они и провели операцию, во время которой врачам пришлось удалить пораженную верхнюю долю лёгкого. Именно там открылся источник кровотечения. Благодаря профессионализму врачей и скорой реакции молодой уфимец остался жив.

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Сейчас с мужчиной всё хорошо, он находится под наблюдением и получает необходимое лечение.

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#Происшествия#Уфа#Инна Горина
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