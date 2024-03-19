Уфимские врачи спасли жизнь пациента с внезапным легочным кровотечением

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Уфимец пришел на плановый осмотр к своему участковому фтизиатру и уже собирался уходить, как вдруг резко начал кашлять кровью. Врач предположил, что у мужчины внезапно открылось внутреннее кровотечение в лёгких. Он срочно его госпитализировал.
Уже в больнице было принято решение об экстренной операции. Пациента ввели в кому и пригласили торакальных хирургов. Они и провели операцию, во время которой врачам пришлось удалить пораженную верхнюю долю лёгкого. Именно там открылся источник кровотечения. Благодаря профессионализму врачей и скорой реакции молодой уфимец остался жив.
Сейчас с мужчиной всё хорошо, он находится под наблюдением и получает необходимое лечение.