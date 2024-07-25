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Уфимцы просят школу у Бастрыкина

Уфимцы просят школу у Бастрыкина

25 июля 2024, 04:54
Фото: Альберт Рахматуллин
Жители нового микрорайоне в Затоне несколько лет ждут открытия социального объекта, сообщил активист Альберт Рахматуллин.

Владельцы квартир в ЖК Novaland в Уфе, отчаявшись, написали обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Как указал общественник, поводом для таких мер стали постоянно срывающиеся сроки открытия школы — концессионер регулярно переносил дедлайны и в конце концов начал банкротство.

Когда местные жители только начали покупать квартиры в микрорайоне, им было дано обещание, что в скором времени рядом с ЖК появится новая школа. Первоначально крайний срок был установлен на 2022 год, однако сроки по сей день переносятся.

— Ровно год назад нам сказали, что школа запустится в декабре 2023 года <…> По итогу, в декабре нам снова перенесли на сентябрь. Обещали, что в 2024-2025 учебном году наши дети будут учиться в новой школе. Сейчас конец июля. Нам сказали — школы не будет, — говорят жильцы ЖК Novaland в Уфе.

Ещё одним неприятным фактом является то, что многие родители успели перевести детей из старых школ в новую, ожидая её скорого открытия. Теперь же жители района не знают, что им делать — вернуться в старые уже не получится, так как затонские школы переполнены.

У школы-долгостроя 24 июля состоялось собрание представителей власти региона и города с местными жителями, однако успокоить людей у госслужащих получилось едва ли.

— Заверения чиновников, что они сделали все возможное, людей не удовлетворили. Ведь «просрочка» сроков окончания строительства уже составляет два года. Неужели за это время нельзя было предпринять какие-либо срочные меры? — вопрошает активист.
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