Уфимцы просят школу у Бастрыкина

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Владельцы квартир в ЖК Novaland в Уфе, отчаявшись, написали обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Как указал общественник, поводом для таких мер стали постоянно срывающиеся сроки открытия школы — концессионер регулярно переносил дедлайны и в конце концов начал банкротство.
Когда местные жители только начали покупать квартиры в микрорайоне, им было дано обещание, что в скором времени рядом с ЖК появится новая школа. Первоначально крайний срок был установлен на 2022 год, однако сроки по сей день переносятся.
— Ровно год назад нам сказали, что школа запустится в декабре 2023 года <…> По итогу, в декабре нам снова перенесли на сентябрь. Обещали, что в 2024-2025 учебном году наши дети будут учиться в новой школе. Сейчас конец июля. Нам сказали — школы не будет, — говорят жильцы ЖК Novaland в Уфе.
Ещё одним неприятным фактом является то, что многие родители успели перевести детей из старых школ в новую, ожидая её скорого открытия. Теперь же жители района не знают, что им делать — вернуться в старые уже не получится, так как затонские школы переполнены.
У школы-долгостроя 24 июля состоялось собрание представителей власти региона и города с местными жителями, однако успокоить людей у госслужащих получилось едва ли.
— Заверения чиновников, что они сделали все возможное, людей не удовлетворили. Ведь «просрочка» сроков окончания строительства уже составляет два года. Неужели за это время нельзя было предпринять какие-либо срочные меры? — вопрошает активист.