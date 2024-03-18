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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

В Башкирии введут обязательное обучение для охотников

В Башкирии перед получением охоничьего билета обяжут проходить обучение

18 марта 2024, 07:39
Фото: FreePik

В Башкирии введут обязательное обучение для охотников

Без прохождения проверки получить охотничий билет больше не получится.

В Башкирии планируют принять законопроект об обязательном обучении для охотников. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Авторы инициативы выразили надежду, что новая норма поможет сократить число несчастных случаев на охоте.

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«Законопроектом предлагается обязать граждан при получении охотничьего билета проходить обучение требованиям охотничьего минимума и проверку полученных знаний. Принятие закона позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте и сократит ущерб охотничьим ресурсам», — пояснил спикер Константин Толкачев.

Напомним, согласно действующим законам охотникам перед получением билета необходимо лишь ознакомиться с требованием охотминимума и расписаться.

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#Политика#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Охота#Законопроекты
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