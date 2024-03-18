В Башкирии перед получением охоничьего билета обяжут проходить обучение

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В Башкирии планируют принять законопроект об обязательном обучении для охотников. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.
Авторы инициативы выразили надежду, что новая норма поможет сократить число несчастных случаев на охоте.
«Законопроектом предлагается обязать граждан при получении охотничьего билета проходить обучение требованиям охотничьего минимума и проверку полученных знаний. Принятие закона позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте и сократит ущерб охотничьим ресурсам», — пояснил спикер Константин Толкачев.
Напомним, согласно действующим законам охотникам перед получением билета необходимо лишь ознакомиться с требованием охотминимума и расписаться.