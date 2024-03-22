В Башкирии в выходные пройдут снегопады

В воскресенье, 24 марта, местами пройдет небольшой снег с дождем, днем по северу до умеренного. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2, -7°, при прояснениях до -12°, днем ожидается 0, +5°, в горных районах до +10°.