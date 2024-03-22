В Башкирии в выходные пройдут снегопады

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Сегодня, 22 марта, 22 в республике ожидается ясная погода без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит от +1 до +6°, в горных районах воздух прогреется до +7, +12°.
С субботу, 23 марта, вновь обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью -5, -10°, по югу с приходом темноты похолодает -11, -16°, днем 0, +5°, в горных районах до +10°.
В воскресенье, 24 марта, местами пройдет небольшой снег с дождем, днем по северу до умеренного. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2, -7°, при прояснениях до -12°, днем ожидается 0, +5°, в горных районах до +10°.