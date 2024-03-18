Жительница Салавата могла спровоцировать массовое отравление людей

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Салавате местная жительница предстанет перед судом за хранение и реализацию алкоголя, который не отвечает требованиям безопасности.
По данным следственного комитете, в феврале 2024 года предприимчивая особа купила на продажу горячительную жидкость, в состав которой входил метиловый спирт. Женщина была в курсе о том, что зелье состоит из сложных эфиров, представляющих серьезную опасность для здоровья человека.
Полицейским удалось провести расследование и прикрыть подпольную лавочку. Во время проверки квартиры злоумышленницы сотрудники полиции обнаружили целую канистру опасного алкоголя. Экспертиза также подтвердила, реализуемая жидкость представляет угрозу для её потребителя и требованиям безопасности не соответствует.
Женщина не стала отрицать свою вину. К тому же это не первое нарушение закона с её стороны. На счету преступницы уже есть административная и уголовная ответственность за сбыт некачественных спиртосодержащих напитков. Теперь горе-предприниматель вновь предстанет перед судом.