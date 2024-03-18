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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Предпринимательница из Салавата могла отравить сотни людей

Жительница Салавата могла спровоцировать массовое отравление людей

18 марта 2024, 10:52
Фото: 1MI

Предпринимательница из Салавата могла отравить сотни людей

Правоохранители предотвратили серьезную трагедию.

В Салавате местная жительница предстанет перед судом за хранение и реализацию алкоголя, который не отвечает требованиям безопасности.

По данным следственного комитете, в феврале 2024 года предприимчивая особа купила на продажу горячительную жидкость, в состав которой входил метиловый спирт. Женщина была в курсе о том, что зелье состоит из сложных эфиров, представляющих серьезную опасность для здоровья человека.

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Полицейским удалось провести расследование и прикрыть подпольную лавочку. Во время проверки квартиры злоумышленницы сотрудники полиции обнаружили целую канистру опасного алкоголя. Экспертиза также подтвердила, реализуемая жидкость представляет угрозу для её потребителя и требованиям безопасности не соответствует.

Женщина не стала отрицать свою вину. К тому же это не первое нарушение закона с её стороны. На счету преступницы уже есть административная и уголовная ответственность за сбыт некачественных спиртосодержащих напитков. Теперь горе-предприниматель вновь предстанет перед судом.

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#Уфа#Новости Башкирии
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