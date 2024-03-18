Жительница Салавата могла спровоцировать массовое отравление людей

Женщина не стала отрицать свою вину. К тому же это не первое нарушение закона с её стороны. На счету преступницы уже есть административная и уголовная ответственность за сбыт некачественных спиртосодержащих напитков. Теперь горе-предприниматель вновь предстанет перед судом.