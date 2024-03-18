В небе над Башкирией будут летать вертолеты и беспилотники

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
С 21 марта начнется мониторинг состояния льда на реках. Для этого будут использовать пожарно-спасательный вертолет Ка-32 и беспилотную авиацию. Кроме того, на эти цели пойдут и суда на воздушной подушке, аэролодки.
Чиновник заметил, что вместе с муниципалитетами уточнялись места возможных ледовых заторов. Сейчас внимание переключили на 62 подозрительных участках.
Активно работают и с системой мониторинга гидрологических рисков «Паводок 2.0». Сейчас насчитывается 57 автоматических гидропостов, в том числе три на крупных водохранилищах: Юмагузинском, Павловском и Нугушском.
Власти примут меры для возможной эвакуации населения. Для этого подготовлено 276 пунктов временного размещения, куда помещаются более 37 тысяч человек.