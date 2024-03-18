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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В небе над Башкирией будут летать вертолеты и беспилотники

В небе над Башкирией будут летать вертолеты и беспилотники

18 марта 2024, 16:23
Фото: 1MI
В Башкортостане ситуации на реках планируют контролировать с помощью вертолета и беспилотников. Это нужно для рассмотрения ледовых заторов. Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона заявил вице-премьер РБ Ирек Сагитов.

С 21 марта начнется мониторинг состояния льда на реках. Для этого будут использовать пожарно-спасательный вертолет Ка-32 и беспилотную авиацию. Кроме того, на эти цели пойдут и суда на воздушной подушке, аэролодки.

Чиновник заметил, что вместе с муниципалитетами уточнялись места возможных ледовых заторов. Сейчас внимание переключили на 62 подозрительных участках.

Активно работают и с системой мониторинга гидрологических рисков «Паводок 2.0». Сейчас насчитывается 57 автоматических гидропостов, в том числе три на крупных водохранилищах: Юмагузинском, Павловском и Нугушском.

Власти примут меры для возможной эвакуации населения. Для этого подготовлено 276 пунктов временного размещения, куда помещаются более 37 тысяч человек.

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#Общество#Паводок#Башкортостан#Ледовая переправа#Марина Шорина
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