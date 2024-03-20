На строительство нового детского сада в Уфе выделят до 281,2 млн рублей

На строительство двухэтажного детского сада в микрорайоне Кооперативный в Уфе выделят до 281,2 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Заказчиком выступает правление капитального строительства администрации Уфы. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчику необходимо провести работы в срок до апреля 2025 года.