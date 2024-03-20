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Новый детский сад на 156 мест планируют построить в Уфе до апреля 2025 года

На строительство нового детского сада в Уфе выделят до 281,2 млн рублей

20 марта 2024, 09:50
Фото: 1MI

Новый детский сад на 156 мест планируют построить в Уфе до апреля 2025 года

Подрядчика строительство выберут 16 апреля, сообщается на портале госзакупок.
Сюжет
Дети

На строительство двухэтажного детского сада в микрорайоне Кооперативный в Уфе выделят до 281,2 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Заказчиком выступает правление капитального строительства администрации Уфы. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчику необходимо провести работы в срок до апреля 2025 года.

Под строительство детсада ранее был выделен участок площадью 1,5 га в границах улиц Воздушной, Артезианской и Бану Валеевой. Детский сад должен представлять из себя двухэтажное здание общей площадью 2,3 тыс. кв. м.

На первом этаже наряду с помещениями для воспитанников детского сада должны располагаться пищеблок, прачечная с гладильной, медицинский блок. На втором — административные помещения, спорт-зал, музыкальный зал, кабинет для занятий и методический кабинет.

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#Город#Уфа#Администрация Уфы#Дети#Строительство#Госзакупки#Детсад#Азамат Нухов
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