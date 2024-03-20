На строительство нового детского сада в Уфе выделят до 281,2 млн рублей

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:54
На строительство двухэтажного детского сада в микрорайоне Кооперативный в Уфе выделят до 281,2 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Заказчиком выступает правление капитального строительства администрации Уфы. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчику необходимо провести работы в срок до апреля 2025 года.
Под строительство детсада ранее был выделен участок площадью 1,5 га в границах улиц Воздушной, Артезианской и Бану Валеевой. Детский сад должен представлять из себя двухэтажное здание общей площадью 2,3 тыс. кв. м.
На первом этаже наряду с помещениями для воспитанников детского сада должны располагаться пищеблок, прачечная с гладильной, медицинский блок. На втором — административные помещения, спорт-зал, музыкальный зал, кабинет для занятий и методический кабинет.