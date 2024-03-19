В Уфе собираются построить новый контактный зоопарк

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в Уфе появится новый контактный зоопарк. Со слов градоначальник, помимо него также будет создана прогулочная зона, заведения общепита и игровая площадка.
Глава администрации также отметил, что благоустройство будет проводиться в несколько этапов.
«Важно ответственно подойти к проектированию этого объекта и качественно выполнить его строительство», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.