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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Уфе появится контактный зоопарка

В Уфе собираются построить новый контактный зоопарк

19 марта 2024, 05:04
Фото: PxHere

В Уфе появится контактный зоопарка

Об этом сообщил мэр столицы Башкирии.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в Уфе появится новый контактный зоопарк. Со слов градоначальник, помимо него также будет создана прогулочная зона, заведения общепита и игровая площадка.

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Глава администрации также отметил, что благоустройство будет проводиться в несколько этапов.

«Важно ответственно подойти к проектированию этого объекта и качественно выполнить его строительство», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

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#Уфа#Животные#Зоопарк
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