Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Пятеро вахтовиков из Башкирии могут находиться под завалами в Амурской области. Как сообщает ИА «Башфинформ» со ссылкой на источник, под землей в результате обвала горных пород на руднике могут находиться: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю.А.
По данным информагентства, четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все они работают машинистами.
Напомним, обрушение горных пород произошло в понедельник, 18 марта, на руднике в Амурской области. Золотой рудник в Зейском районе региона, по данным РИА Новости, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли. В связи с этим в Приуралье введен региональный режим ЧС.
Как сообщает тг-канал 112, спасатели слышат удары по вентиляционной трубе с нижних горизонтов. Отмечается, что поисковые работы осложняются тем, что в шахту продолжают поступать грунтовые воды.