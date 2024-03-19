Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области

Пятеро вахтовиков из Башкирии могут находиться под завалами в Амурской области. Как сообщает ИА «Башфинформ» со ссылкой на источник, под землей в результате обвала горных пород на руднике могут находиться: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю.А.