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Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области

Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области

19 марта 2024, 07:25
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
На месте происшествия работают 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пятеро вахтовиков из Башкирии могут находиться под завалами в Амурской области. Как сообщает ИА «Башфинформ» со ссылкой на источник, под землей в результате обвала горных пород на руднике могут находиться: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю.А.

По данным информагентства, четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все они работают машинистами.

Напомним, обрушение горных пород произошло в понедельник, 18 марта, на руднике в Амурской области. Золотой рудник в Зейском районе региона, по данным РИА Новости, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли. В связи с этим в Приуралье введен региональный режим ЧС.

Как сообщает тг-канал 112, спасатели слышат удары по вентиляционной трубе с нижних горизонтов. Отмечается, что поисковые работы осложняются тем, что в шахту продолжают поступать грунтовые воды.

#Общество#Происшествия#МЧС#Обвал грунта#Азамат Нухов#Вахта#Золотодобыча
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