Уфимские любители хоккея начали приносить цветы в память о Константине Кольцове

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Сайт Матч.тв со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба сообщает о скорбящих болельщиках, которые приходят к центральному входу на ледовую арену со стороны ул. Ленина. Там установлена фотография Константина Кольцова. Люди приносят цветы.
Напомним, о его смерти стало известно сегодня утром. В последнее время он проживал в США. На данный момент известно, что у 45-летнегос спортсмена оторвался тромб, и это вызвало остановку сердца.
В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург», в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022‑м Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата» и был помощником Виктора Козлова.