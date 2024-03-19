mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Хоккейные болельщики из Уфы приносят цветы к центральному входу «Уфа Арены»

Уфимские любители хоккея начали приносить цветы в память о Константине Кольцове

19 марта 2024, 09:49
Фото: 1MI

Хоккейные болельщики из Уфы приносят цветы к центральному входу «Уфа Арены»

Для многих любителей этого спорта, уход из жизни любимого члена команды большая трагедия.

Сайт Матч.тв со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба сообщает о скорбящих болельщиках, которые приходят к центральному входу на ледовую арену со стороны ул. Ленина. Там установлена фотография Константина Кольцова. Люди приносят цветы.

Напомним, о его смерти стало известно сегодня утром. В последнее время он проживал в США. На данный момент известно, что у 45-летнегос спортсмена оторвался тромб, и это вызвало остановку сердца.

В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург», в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022‑м Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата» и был помощником Виктора Козлова.

Читайте также:
Не стало Константина Кольцова — тренера ХК «Салават Юлаев»
#Новости Башкирии
Подпишитесь
Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области
Сегодня, 07:25
Признанного иноагентом Ростислава Мурзагулова* заметили на форуме в Киеве
Сегодня, 04:20
Сотрудники МВД в Башкирии нашли и депортировали десятки нелегалов
Сегодня, 06:53
В Башкирии из колледжа эвакуировали людей после сообщения о минировании
Сегодня, 06:27
Уфимская Харли Квин забила своего любовника битой
Сегодня, 06:18
Семена взойдут все до единого — 6 растворов для замачивания перед посадкой
Вчера, 17:59
"