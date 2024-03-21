В Уфе главу стройкомпании будут судить за коммерческий подкуп

Как утверждает следствие, летом-осенью минувшего года глава строительного предприятия через знакомого пытался подкупить начальника отдела закупок крупной нефтяной фирмы. За 100 тысяч рублей обвиняемый предлагал ему помочь в победе определенного подрядчика в конкурсе на контракт по замене труб. Мужчина согласился, а сам сообщил обо всем в полицию.