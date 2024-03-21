В Уфе главу стройкомпании будут судить за коммерческий подкуп

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Уфе руководителя строительной фирмы и экс-замдиректора филиала нефтяной компании будут судить за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Как утверждает следствие, летом-осенью минувшего года глава строительного предприятия через знакомого пытался подкупить начальника отдела закупок крупной нефтяной фирмы. За 100 тысяч рублей обвиняемый предлагал ему помочь в победе определенного подрядчика в конкурсе на контракт по замене труб. Мужчина согласился, а сам сообщил обо всем в полицию.
«В ноябре 2023 года после получения первой части суммы в размере 100 тыс. рублей посредник был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Следкома.