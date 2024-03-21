mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Глава уфимской стройфирмы пытался подкупить предпринимателя

В Уфе главу стройкомпании будут судить за коммерческий подкуп

21 марта 2024, 07:09
Фото: PxHere

Глава уфимской стройфирмы пытался подкупить предпринимателя

Дело бизнесмена отправили в суд.

В Уфе руководителя строительной фирмы и экс-замдиректора филиала нефтяной компании будут судить за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как утверждает следствие, летом-осенью минувшего года глава строительного предприятия через знакомого пытался подкупить начальника отдела закупок крупной нефтяной фирмы. За 100 тысяч рублей обвиняемый предлагал ему помочь в победе определенного подрядчика в конкурсе на контракт по замене труб. Мужчина согласился, а сам сообщил обо всем в полицию.

Уфимца будут судить за взятку приставу
Узнать подробнее

«В ноябре 2023 года после получения первой части суммы в размере 100 тыс. рублей посредник был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Следкома.

Читайте также:
Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию
#Башкирия#Уфа#Коррупция
Подпишитесь
Синоптики обещают в Башкирии потепление
Сегодня, 03:31
В небе над Уфой заметили падающее небесное тело
Сегодня, 03:52
В Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали студенческое общежитие
Сегодня, 03:22
Спасатели приехали к дому в Уфе из-за повисшего на цепочке мужчины
Вчера, 15:46
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Вчера, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Вчера, 04:32
"