Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 09:42
На мосту через реку Уфу в микрорайоне Шакша установили габаритные ворота. По переправе не смогут двигаться транспортные средства, масса которых превышает 3,5 т. Власти упомянули, что в качестве объезда можно использовать платный Восточный выезд, а также Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.
Напомним, путепровод на протяжении двух недель — с 9 по 24 июля — был закрыт из-за ремонтных работ, после чего была открыта половина моста — по одной полосе в каждую сторону.
Сейчас на переправе действует и другое транспортное ограничение — двигаться по мосту можно со скоростью не выше 20 км / ч.