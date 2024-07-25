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Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе

Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе

25 июля 2024, 08:49
Фото: мэрия Уфы
Часть транспорта из-за ограничений будут отправлять в объезд на десятки километров, сообщает Минтранс Башкирии.

На мосту через реку Уфу в микрорайоне Шакша установили габаритные ворота. По переправе не смогут двигаться транспортные средства, масса которых превышает 3,5 т. Власти упомянули, что в качестве объезда можно использовать платный Восточный выезд, а также Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.

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Напомним, путепровод на протяжении двух недель — с 9 по 24 июля — был закрыт из-за ремонтных работ, после чего была открыта половина моста — по одной полосе в каждую сторону.

Сейчас на переправе действует и другое транспортное ограничение — двигаться по мосту можно со скоростью не выше 20 км / ч.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Шакшинский мост#Грузовики
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