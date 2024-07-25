Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе

На мосту через реку Уфу в микрорайоне Шакша установили габаритные ворота. По переправе не смогут двигаться транспортные средства, масса которых превышает 3,5 т. Власти упомянули, что в качестве объезда можно использовать платный Восточный выезд, а также Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.