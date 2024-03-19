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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Экс-чиновник, сбежавший из Башкирии, встретился с главой украинской разведки

Признанного иноагентом Ростислава Мурзагулова заметили на форуме в Киеве

19 марта 2024, 04:20
Фото: 1MI

Экс-чиновник, сбежавший из Башкирии, встретился с главой украинской разведки

О встрече с Кириллом Будановым Ростислав Мурзагулов рассказал в соцсетях.

Ростислав Мурзагулов* встретился с руководителем Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым. Бывший глава общественной палаты и пиарщик главы Башкирии побывал в Киеве на форуме поддержки российских добровольцев.

Фото: rostislavmurzagulov/ Instagram (принадлежит компании Meta — запрещена в России как экстремистская организация

Как рассказал Мурзагулов в соцсетях, помимо Буданова, он также планирует встретиться с Михаилом Подоляком — украинским политтехнологом и журналистом, а ныне советником главы офиса президента Украины. Примечательно, что бывший приближенный Хабирова в своем посте не назвал повода, по которому встречался с украинскими чиновниками.

— Что обсуждали? Да скоро узнаете, — интригует Мурзагулов.

Напомним, ранее решением Министерства юстиции Ростислав Мурзагулов был внесен в списки иностранных агентов. Отметим, что на включении себя в списки иноагентов настаивал сам Мурзагулов.

— Настаиваю на своем праве и необходимости со стороны Минюста РФ быть включенным в официальный список иноагентов-врагов государства, так как считаю этот список перечнем порядочных и смелых людей, — говорилось в обращении к Минюсту в телеграм-канале экс-чиновника.

* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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#Политика#Общество#Украина#Хабиров Радий Фаритович#Ростислав Мурзагулов#Азамат Нухов#Добровольцы#Администрация Радия Хабирова
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