Признанного иноагентом Ростислава Мурзагулова заметили на форуме в Киеве

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Ростислав Мурзагулов* встретился с руководителем Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым. Бывший глава общественной палаты и пиарщик главы Башкирии побывал в Киеве на форуме поддержки российских добровольцев.
Как рассказал Мурзагулов в соцсетях, помимо Буданова, он также планирует встретиться с Михаилом Подоляком — украинским политтехнологом и журналистом, а ныне советником главы офиса президента Украины. Примечательно, что бывший приближенный Хабирова в своем посте не назвал повода, по которому встречался с украинскими чиновниками.
— Что обсуждали? Да скоро узнаете, — интригует Мурзагулов.
Напомним, ранее решением Министерства юстиции Ростислав Мурзагулов был внесен в списки иностранных агентов. Отметим, что на включении себя в списки иноагентов настаивал сам Мурзагулов.
— Настаиваю на своем праве и необходимости со стороны Минюста РФ быть включенным в официальный список иноагентов-врагов государства, так как считаю этот список перечнем порядочных и смелых людей, — говорилось в обращении к Минюсту в телеграм-канале экс-чиновника.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.