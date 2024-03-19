Признанного иноагентом Ростислава Мурзагулова заметили на форуме в Киеве

Как рассказал Мурзагулов в соцсетях, помимо Буданова, он также планирует встретиться с Михаилом Подоляком — украинским политтехнологом и журналистом, а ныне советником главы офиса президента Украины. Примечательно, что бывший приближенный Хабирова в своем посте не назвал повода, по которому встречался с украинскими чиновниками.