Тракторист, отрубивший ковшом ноги девушке в Уфе, прокомментировал ситуацию

Напомним, трагический инцидент произошел ранее в Уфе. На одной из городских автомоек водитель уборочной техники наехал на девушку, буквально впечатав её в стену. Более того, в результате наезда девушка потеряла обе ноги. Пострадавшую экстренно увезли в больницу, но к сожалению, вечером того же дня она скончалась.