Тракторист, отрубивший ковшом ноги девушке в Уфе, прокомментировал ситуацию

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Водитель трактора, отрубивший ковшом ноги женщине на автомойке, рассказал свою версию событий. В комментарии тг-каналу «Честно говоря» мужчина заявил, что предпринимал попытки по недопущению наезда — пытался затормозить, но безуспешно. Тормоз так и не сработал.
Он подчеркивает, что был сильно напуган случившимся, а сейчас сильно переживает из-за этого.
Напомним, трагический инцидент произошел ранее в Уфе. На одной из городских автомоек водитель уборочной техники наехал на девушку, буквально впечатав её в стену. Более того, в результате наезда девушка потеряла обе ноги. Пострадавшую экстренно увезли в больницу, но к сожалению, вечером того же дня она скончалась.