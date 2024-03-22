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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Тракторист, отрубивший ковшом ноги девушке в Уфе, прокомментировал ситуацию

Тракторист, отрубивший ковшом ноги девушке в Уфе, прокомментировал ситуацию

22 марта 2024, 12:16
Фото: 1MI
Трагический инцидент на автомойке попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Водитель трактора, отрубивший ковшом ноги женщине на автомойке, рассказал свою версию событий. В комментарии тг-каналу «Честно говоря» мужчина заявил, что предпринимал попытки по недопущению наезда — пытался затормозить, но безуспешно. Тормоз так и не сработал.

Он подчеркивает, что был сильно напуган случившимся, а сейчас сильно переживает из-за этого.

Напомним, трагический инцидент произошел ранее в Уфе. На одной из городских автомоек водитель уборочной техники наехал на девушку, буквально впечатав её в стену. Более того, в результате наезда девушка потеряла обе ноги. Пострадавшую экстренно увезли в больницу, но к сожалению, вечером того же дня она скончалась.

#Происшествия#Город#Видео#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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