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Published Сегодня, 16:43

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Число оставшихся без света домов в Уфе выросло до 40

Число оставшихся без света домов в Уфе выросло до 40

21 марта 2024, 16:43
Фото: 1MI
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил о том, что в городе произошло возгорание на подстанции Северная. Из-за этого без электричества сидят жители 40 многоквартирных домов Калининского района. Об этом градоначальник упомянул в своем Telegram-канале.

Все службы прибыли на место. Работы проводятся силами ПО «УГЭС». Власти решили переключиться на резервную линию.

Отметим, что изначально мэру докладывали об отключении 19 домов и одного административного здания. Пользователи соцсетей предупреждали об опасности на перекрестке улиц Невского и Первомайская из-за блэкаута.

Предварительно, из-за отключения страдают четыре школы, восемь детсадов. Часть из них постарались подключить к сетям, но работы продолжаются. МЧС сообщало, что причиной ЧП стало повреждение кабеля снаружи здания.

19 домов в Уфе остались без электричества из-за замыкания на подстанции
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#Происшествия#Уфа#Отключить свет#Отключение электричества#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
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