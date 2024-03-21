Число оставшихся без света домов в Уфе выросло до 40

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Все службы прибыли на место. Работы проводятся силами ПО «УГЭС». Власти решили переключиться на резервную линию.
Отметим, что изначально мэру докладывали об отключении 19 домов и одного административного здания. Пользователи соцсетей предупреждали об опасности на перекрестке улиц Невского и Первомайская из-за блэкаута.
Предварительно, из-за отключения страдают четыре школы, восемь детсадов. Часть из них постарались подключить к сетям, но работы продолжаются. МЧС сообщало, что причиной ЧП стало повреждение кабеля снаружи здания.