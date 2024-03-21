В небе над Уфой заметили падающее небесное тело

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Published Сегодня, 03:52
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В Уфе вечером 20 марта очевидцы заметили редкое явление. Как сообщает UTV, жители столицы стали свидетелями полета небесного тела. Объект заметили в небе над западной частью города.
Между тем в уфимском планетарии изданию сообщили, что потоков метеоритов в этот период в космосе нет, однако уфимцы могли увидеть падение одиноких небесных тел.
«Это может быть небесное тело, совершенно несвязанное с метеорными потоками. Это могут быть единичные тела, которые летают в космосе», — цитирует издание астронома Татьяну Денисову.