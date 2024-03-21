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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 03:55

В Уфе заметили НЛО

В небе над Уфой заметили падающее небесное тело

21 марта 2024, 03:52
Фото: FreePik

В Уфе заметили НЛО

Небесное тело стремительно пролетело над городом и оставило яркий свет.

В Уфе вечером 20 марта очевидцы заметили редкое явление. Как сообщает UTV, жители столицы стали свидетелями полета небесного тела. Объект заметили в небе над западной частью города.

Между тем в уфимском планетарии изданию сообщили, что потоков метеоритов в этот период в космосе нет, однако уфимцы могли увидеть падение одиноких небесных тел.

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«Это может быть небесное тело, совершенно несвязанное с метеорными потоками. Это могут быть единичные тела, которые летают в космосе», — цитирует издание астронома Татьяну Денисову.

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