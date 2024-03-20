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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Руководитель Госкомитета Башкирии по ЧС ответил на вопросы о предстоящем паводке

Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности

20 марта 2024, 09:33
Фото: 1MI

Руководитель Госкомитета Башкирии по ЧС ответил на вопросы о предстоящем паводке

По предварительным прогнозам, республику этой весной ожидает полноводный паводок. На вопросы Mkset о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку в эксклюзивном интервью рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В Башкирии продолжается подготовка к прохождению весеннего паводка. Ранее синоптики Башгдромета заявили, что паводок в этом году превысит среднемноголетние значения. В связи с чем власти готовятся к «наихудшему сценарию событий».

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Как отмечает Кирилл Первов, на сегодняшний день, по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» высота снежного покрова по бассейну реки Белой на 10-33% выше нормы. Запасы воды в снежном покрове бассейна реки Белая также превышают средние многолетние значения на 6-27%. Эти и другие факторы свидетельствуют о том, что весенний паводок в нынешнем году обещает быть полноводным.

В зоне риска: какие муниципалитеты могут оказаться подтопленными.

Также ранее были названы районы Уфы, которые в теории могут оказаться в зоне подтопления. Это может коснуться Дёмского, Кировского, Ленинского и Орджоникидзевского и Советского районов. Помимо них, также выделяется микрорайон Кооперативная Поляна.

— На республиканском уровне есть соответствующий реестр, где определен перечень населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления (затопления) от высоких уровней воды, согласно которому при наихудшем сценарии в зону могут попасть 313 населенных пунктов с населением более 86 тысяч человек, — говорит Первов.

Синоптики призывают быть готовыми к подтоплению пониженных участков в Белорецке, Стерлитамаке, Уфе, а также в тех населенных пунктах, которые расположены в поймах степных и горных рек.

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Из предварительного прогноза Башгидромета, стало известно, что в Уфе уровень воды в реке Белой может подняться до 770 см, реки Уфы — до 810 см. Также по данным ФГБУ «Башкирское УГМС», в среднем и нижнем течении реки Белой и реки Уфа максимальные уровни ожидаются около нормы. В районе Уфы максимальный уровень на Белой ожидается в пределах 670-770 см.

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— Людям, которые попадают в зону возможного подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться, а именно поднять все свое имущество на безопасный уровень (чердак), домашних животных вывезти на безопасные участки. Все имущество, которое невозможно вывезти с территории участка необходимо закрепить, привязать, чтобы не унесло течением. Конечно же, подготовить все необходимые документы, запас еды и воды на сутки, — рекомендует руководитель ведомства.

Кирилл Первов также напоминает, что для жителей на официальном сайте Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям доступна автоматизированная система мониторинга гидрологических рисков «Паводок 2.0», позволяющая самостоятельно мониторить ситуацию на водных объектах.

Как к паводку готовятся власти.

О ситуации с грядущим паводком неделей ранее высказался глава республики Радий Хабиров. В частности, он обратился к чиновникам, призвав их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике.

— У нас прогнозы серьезные идут. Снега много. Как бы не было проблем. Надо очень серьезно подготовиться. Изучите вопрос, выясните, какие прогнозы более серьезные. Доложите, что собираетесь делать. Вижу, что мероприятия начались, но нужно серьёзно подготовиться, чтобы не было проблем, — сказал Хабиров.

Как сообщил Первов, к своевременному реагированию обеспечена готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. В случае необходимости будут привлечены 11 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и 153 плавсредства.

— В случае возникновения нештатной ситуации для проведения спасательных работ в постоянной готовности находятся пожарно-спасательный вертолет Ка-32 Госкомитета РБ по ЧС. При необходимости для проведения поисково-спасательных работ, доставки спасателей к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности находятся суда на воздушной подушке и аэролодки, — отметил и. о. председателя ГК по ЧС.
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#Общество#Происшествия#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Госкомитет по ЧС
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