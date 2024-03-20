Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности

Как отмечает Кирилл Первов, на сегодняшний день, по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» высота снежного покрова по бассейну реки Белой на 10-33% выше нормы. Запасы воды в снежном покрове бассейна реки Белая также превышают средние многолетние значения на 6-27%. Эти и другие факторы свидетельствуют о том, что весенний паводок в нынешнем году обещает быть полноводным.