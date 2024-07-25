Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным

Напомним, что 23 июля 2024 года Борис Ковальчук был вызван в Кремль к Президенту России Владимиру Путину. Борис Ковальчук возглавляет СП РФ всего пару месяцев, но представил доклад по работе ведомства за весь 2023 год. Темой беседы стали результаты проверок работы, в том числе — государственных органов, и возврат денег нарушителями в казну России. Стенограмму беседы в данных и цифрах можно увидеть здесь.



Счетная палата России напрямую подчиняется Федеральному собранию РФ и ведет финансовый контроль, в том числе — госаудит расходования средств. Есть система региональных аналогичных ведомств. Они предоставляют ежегодные отчеты. Так, в 2022 году КСП Башкирии выявила нарушений на ₽19,5 млрд, а в 2023 — на ₽12,7 млрд.





