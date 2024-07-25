Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Председатель Счетной палаты России Борис Ковальчук посетит Уфу с рабочим визитом и примет участие во встрече под эгидой БРИКС. Встреча глав высших органов аудита стран-участниц объединения состоится 30 июля 2024 года в конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Кроме того, ожидается участие представителей еще семи стран Азии, Африки и Южной Америки.
Тема заседания представителей стран БРИКС «Аудит устойчивого развития». Аналогичная тема обсуждала на форуме в Санкт-Петербурге в 2023 году, но более узким кругом участников, включающим в себя Россию и страны Африки. Цель внутренних аудитов — устойчивое развитие стран, в том числе через борьбу с коррупцией.
Напомним, что 23 июля 2024 года Борис Ковальчук был вызван в Кремль к Президенту России Владимиру Путину. Борис Ковальчук возглавляет СП РФ всего пару месяцев, но представил доклад по работе ведомства за весь 2023 год. Темой беседы стали результаты проверок работы, в том числе — государственных органов, и возврат денег нарушителями в казну России. Стенограмму беседы в данных и цифрах можно увидеть здесь.
Счетная палата России напрямую подчиняется Федеральному собранию РФ и ведет финансовый контроль, в том числе — госаудит расходования средств. Есть система региональных аналогичных ведомств. Они предоставляют ежегодные отчеты. Так, в 2022 году КСП Башкирии выявила нарушений на ₽19,5 млрд, а в 2023 — на ₽12,7 млрд.