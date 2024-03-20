Суд вынес решение об аресте пиарщицы главы Башкирии Елены Прочаковской

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:19
Руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую отправили под домашний арест, сообщает Ъ-Уфа со ссылкой на информированные источники. Решение об этом во вторник, 19 марта, вынес Красногорский городской суд.
По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста. Карта, куда поступала зарплата, при этом находилась у самой Прочаковской. Соучастница мошеннической схемы была осуждена в 2023 году.
Елену Прочаквоскую задержали в Красногорске в январе 2024 года, с того момента она содержалась под стражей.