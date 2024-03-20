Суд вынес решение об аресте пиарщицы главы Башкирии Елены Прочаковской

По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста. Карта, куда поступала зарплата, при этом находилась у самой Прочаковской. Соучастница мошеннической схемы была осуждена в 2023 году.