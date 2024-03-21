Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе

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Published Сегодня, 08:17
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Сегодня, 21 марта, в Уфе состоялось торжественное открытие «Восточного выезда». Движение здесь будет открыто уже с сегодняшнего дня.
— Можно сегодня с уверенгостью говорить, что для нашей республики, для нашей столицы, для нас всех это особенный день. Мы сегодня с вами даем запуск транспорту на одном из самых долгих объектов, которые мы с вами всей республикой строили. Это один из самых дорогих инфраструктурных объектов за последние десятилетия и, конечно, очень ожидаемый. Я сегодня хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в этом событии, — сказал глава республики Радий Хабиров.
Восточный выезд из столицы региона связывает федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева. Его протяженность выезда превышает 13 км. Число полос движения — 4: по две полосы в каждую сторону.
Также он включает в себя несколько сложных инфраструктурных объектов: тоннель, мостовой переход через реку Уфа, эстакаду и автомобильную дорогу с развязками. Тоннель уходит под землю на глубину более 60 м, а ширина одного из пролётов мостового перехода составляет более 100 м. Кроме того, есть развязки, пункт взимания платы (ПВП), современная система автоматизации и управления дорожным движением.
Как отмечает корреспондент Mkset, побывавший на открытии, при строительстве тоннеля не забыли также и о пожарной безопасности — там имеются мощные системы пожаротушения и системы дымоудаления. Также, по его наблюдениям, на объекте еще нет пропускных пунктов.
— Тоннель неровный, он уходит со стороны реки Уфы вниз и немного заворчивает под угол направо. Длина тоннеля — 1,2 км, за ним идет мост через Уфимку — 2,7 км и далее эстакада до трассы М-7 протяженностью почти 10 км, — передает корреспондент Mkset.
Примечательно, что решение о строительстве «Восточного выезда» было принято еще в 1992 году. Тогда Совет Министров РБ принял постановление «О строительстве автотранспортного тоннеля через реку Уфа в створе улицы Округ Галле». Строительство началось в 1999 году. В течение пяти лет — до 2004 года были выполнены проходка шахтного комплекса и канализирован участок реки Сутолоки возле западной части тоннеля, однако в 2007 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.
Решение о возобновлении строительства было принято в 2013 году на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Активные подготовительные работы по строительству «Восточного выезда» стартовали в 2020 году.
Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М-5 за 10 минут.
Как заявил ранее глава регионального минтранса Александр Клебанов, стоимость проезда для легковушек днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно. Взимать деньги не будут с автобусов, спецслужб и почты. При этом до 1 апреля проезд будет бесплатным.
Суммы брались на основе опыта других субъектов. Граждане смогут пользоваться платной трассой и экономить бензин. По словам чиновников в Башкирии, добираться из центра столицы региона до федеральной трассы М-5 можно за 10 минут. Отметим, что платный проезд по Восточному выезду вводится до 1 июня 2042 года.