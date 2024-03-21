mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В Уфе состоялось торжественное открытие Восточного выезда

Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе

21 марта 2024, 08:17
Фото: mkset.ru

В Уфе состоялось торжественное открытие Восточного выезда

Масштабный проект, разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, вывести потоки из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал», а также снизить транспортную нагрузку на Бельский мост и мост через Уфимку торжественно открыли в Уфе. О том, как это было — в материале Mkset.

Сегодня, 21 марта, в Уфе состоялось торжественное открытие «Восточного выезда». Движение здесь будет открыто уже с сегодняшнего дня.

Глава республики выступил с речьюГлава республики выступил с речью
Глава республики выступил с речью
Фото: mkset.ru
— Можно сегодня с уверенгостью говорить, что для нашей республики, для нашей столицы, для нас всех это особенный день. Мы сегодня с вами даем запуск транспорту на одном из самых долгих объектов, которые мы с вами всей республикой строили. Это один из самых дорогих инфраструктурных объектов за последние десятилетия и, конечно, очень ожидаемый. Я сегодня хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в этом событии, — сказал глава республики Радий Хабиров.
На открытии собрались десятки человекНа открытии собрались десятки человек
На открытии собрались десятки человек
Фото: mkset.ru

Восточный выезд из столицы региона связывает федеральную трассу М-5 «Урал» с проспектом Салавата Юлаева. Его протяженность выезда превышает 13 км. Число полос движения — 4: по две полосы в каждую сторону.

Тоннель: вид изнутриТоннель: вид изнутри
Тоннель: вид изнутри
Фото: mkset.ru

Также он включает в себя несколько сложных инфраструктурных объектов: тоннель, мостовой переход через реку Уфа, эстакаду и автомобильную дорогу с развязками. Тоннель уходит под землю на глубину более 60 м, а ширина одного из пролётов мостового перехода составляет более 100 м. Кроме того, есть развязки, пункт взимания платы (ПВП), современная система автоматизации и управления дорожным движением.

Въезд в тоннель украшают вставки с этническим орнаментомВъезд в тоннель украшают вставки с этническим орнаментом
Въезд в тоннель украшают вставки с этническим орнаментом
Фото: mkset.ru

Как отмечает корреспондент Mkset, побывавший на открытии, при строительстве тоннеля не забыли также и о пожарной безопасности — там имеются мощные системы пожаротушения и системы дымоудаления. Также, по его наблюдениям, на объекте еще нет пропускных пунктов.

— Тоннель неровный, он уходит со стороны реки Уфы вниз и немного заворчивает под угол направо. Длина тоннеля — 1,2 км, за ним идет мост через Уфимку — 2,7 км и далее эстакада до трассы М-7 протяженностью почти 10 км, — передает корреспондент Mkset.
По итогам недавней проверки МЧС на объекте не было выявлено нарушенийПо итогам недавней проверки МЧС на объекте не было выявлено нарушений
По итогам недавней проверки МЧС на объекте не было выявлено нарушений
Фото: mkset.ru

Примечательно, что решение о строительстве «Восточного выезда» было принято еще в 1992 году. Тогда Совет Министров РБ принял постановление «О строительстве автотранспортного тоннеля через реку Уфа в створе улицы Округ Галле». Строительство началось в 1999 году. В течение пяти лет — до 2004 года были выполнены проходка шахтного комплекса и канализирован участок реки Сутолоки возле западной части тоннеля, однако в 2007 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.

Башкирия получит 1,76 миллиарда рублей на строительство Восточного выезда
Узнать подробнее

Решение о возобновлении строительства было принято в 2013 году на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Активные подготовительные работы по строительству «Восточного выезда» стартовали в 2020 году.

В рамках церемонии открытия по Восточному выезду сегодня проехали первые автомобилиВ рамках церемонии открытия по Восточному выезду сегодня проехали первые автомобили
В рамках церемонии открытия по Восточному выезду сегодня проехали первые автомобили
Фото: mkset.ru

Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут добраться из центра Уфы до федеральной трассы М-5 за 10 минут.

Как заявил ранее глава регионального минтранса Александр Клебанов, стоимость проезда для легковушек днем составит 100 рублей, в другие часы — 20 рублей. Остальным придется платить по 250 и 50 рублей соответственно. Взимать деньги не будут с автобусов, спецслужб и почты. При этом до 1 апреля проезд будет бесплатным.

Власти сообщили, куда будут идти деньги за оплату проезда по Восточному выезду в Уфе
Узнать подробнее

Суммы брались на основе опыта других субъектов. Граждане смогут пользоваться платной трассой и экономить бензин. По словам чиновников в Башкирии, добираться из центра столицы региона до федеральной трассы М-5 можно за 10 минут. Отметим, что платный проезд по Восточному выезду вводится до 1 июня 2042 года.

#Общество#Город#Башкирия#Ремонт дорог#Строительство#Новости Башкирии#Хабиров#Строительство и ремонт дорог#Азамат Нухов#Торжественное открытие#Восточный выезд
Подпишитесь
Синоптики обещают в Башкирии потепление
Сегодня, 03:31
В небе над Уфой заметили падающее небесное тело
Сегодня, 03:52
В Уфе из-за пожарной тревоги эвакуировали студенческое общежитие
Сегодня, 03:22
Спасатели приехали к дому в Уфе из-за повисшего на цепочке мужчины
Вчера, 15:46
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Вчера, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Вчера, 04:32
"