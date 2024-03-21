Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе

Также он включает в себя несколько сложных инфраструктурных объектов: тоннель, мостовой переход через реку Уфа, эстакаду и автомобильную дорогу с развязками. Тоннель уходит под землю на глубину более 60 м, а ширина одного из пролётов мостового перехода составляет более 100 м. Кроме того, есть развязки, пункт взимания платы (ПВП), современная система автоматизации и управления дорожным движением.