Ядовитый смог, кадровые перестановки и фейковое письмо Хабирова

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Пятница, 26 января.
Население Башкирии на 1 января 2024 года составляло 4 млн 65 тыс 659 человек. В начале прошлого года в Башкирии проживало 4 млн 71 тыс 630 человек. Таким образом, за год в республике стало на 5 971 человек меньше. Городское население — 2 млн 544 тыс 848 человек — составляет 62,59%. При этом горожан в Башкирии стало больше на 1 239 человек. На селе проживает 1 млн 520 тыс 811 человек, что меньше на 7 тыс 210 человек.
В Уфе на сутки перекроют проезд к железнодорожной станции «Спортивная» в Черниковке. В релизе говорится, что ограничения связаны с перевозкой крупногабаритного груза для ремонтных работ на теплотрассе. Из-за этого проезд от Индустриального шоссе до платформы будет закрыт с 6:00 27 января. Откроют его только в 6:00 воскресенья.
Глава Демского района в Уфе, столкнулся с действиями мошенников, использовавших его имя для обмана. Так, мошенники выдавали себя за Тарасова, распространяя предупреждения о предстоящих звонках от лиц, якобы представляющих федеральные органы безопасности. По обыденному образцу их обмана, они намеревались убеждать потенциальных жертв перевести денежные средства.
Четверг, 25 января.
Жители Стерлитамака, а также ряда других городов республики пожаловались на качество воздуха. В соцсетях они рассказали о смоге и химическом запахе, попросив у властей разобраться в сложившейся ситуации. На жалобы отреагировал региональный Роспотребнадзор. Обращения, связанные с загазованностью в Стерлитамаке, поступили и на горячую линию Роспотребнадзора Башкирии. Специалисты отобрали пробы воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий и в спальных районах.
Сильные снегопады создали преграду на пути между деревнями Нижнеташево и Зириково, парализовав передвижение местного населения и прервав их поездки на работу и учебу. Игнорируемые властями, которые не откликнулись на многочисленные обращения, сельчане были вынуждены отложить свои повседневные дела и 22 января организовать самостоятельную очистку дорог. О факте самоорганизации и разочаровании в ответе от властей сообщила одна из жительниц через социальные сети, подчеркнув, что их призывы о помощи оставались без отклика.
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы, решением экипажа самолет вернулся на аэродром вылета по технической причине. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту «Уфы» в 08:28 по местному времени. Службы аэропорта отработали штатно, — отметили в пресс-службе.
Ранее в рамках рабочей поездки в Казахстан Радий Хабиров посетил соборную мечеть Астаны. Во время посещения культового сооружения глава республики также рассказал о планах властей по продолжению строительства уфимской соборной мечети — «Ар-Рахим». По его словам, в настоящий момент завершается обследования здания мечети, после чего планируется закупить строительные материалы и возобновить работы.
Ольга Панчихина, Уполномоченная по правам ребенка в регионе, затронула проблематику конфликтной обстановки в учебных заведениях в рамках своего доклада на заседании Курултая. В течение года она фиксировала 115 обращений, связанных с разногласиями среди учащихся, а также между их родителями и учителями. Ольга Панчихина подчеркнула важность индивидуального подхода к каждому конфликту и необходимость внимания к мнению всех заинтересованных сторон. Она также выразила убеждение, что вовлечение старших учеников в процесс урегулирования спорных вопросов могло бы предотвратить многие из этих конфликтов. В докладе отмечается, что преобладающее число запросов исходило от граждан Уфы, который составили 42% от внесенных обращений.
Среда, 24 января.
Прокуратура оказалась недовольна отношением к памятнику культурного наследия. По анонимной жалобе надзорное ведомство осмотрело здание по адресу ул. Зенцова, 49, где располагается частная школа «Солнечный круг». По мнению проверяющих, фасад — осыпается. Ратмир Мавлиев, как глава администрации города, в чьей собственности находится объект, получил представление от прокурора, а крайними могут остаться дети — мэрия отказалась продлевать договор аренды со школой.
Башкирия заняла 38 место в рейтинге преступности. В нашем регионе число тяжких нарушений закона в 2023 году выросло на 13,6%. Самый некриминальный регион страны — Чеченская республика, по мнению РИА Новости.
Горожане продолжают жаловаться на переполненный транспорт. Одни не могут доехать от «Планеты» до Шакши, другие кое-как забиваются в многострадальный 39-й автобус в Глумилино. Учитывая планы города застроить микрорайон новыми жилыми комплексами, ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.
Десятки рабочих несколько месяцев не получали зарплату в Мишкинском районе. Председатель колхоза, считают органы, имел в распоряжении средства зарплатного фонда, но потратил их на другие нужды. Предприятие проходит процедуру банкротства, рассказали в Гострудинспекции.
В Благоварском районе разгорается скандал из-за спортивной школы. По мнению родителей, которые водят детей в местный физкультурно-оздоровительный комплекс, он находится в плачевном состоянии — трубы не греют, из окон дует, туалет — кое-как справляется один на всех, а тренажёры давно пора бы пустить на металлолом и закупить новые. Районные власти обещают новый ФОК, но сроки никому неизвестны. Бывший директор спортшколы попал под уголовное дело за поборы с подчинённых.
Трудовая инспекция завершила расследование по делу о несчастном случае с рабочими, которые пострадали на строительстве «Восточного выезда». В грузовик с краном-манипулятором загрузили вагон-бытовку, в которой уместились два рабочих чуть старше 30 лет. Во время проезда под путепроводом, стрела манипулятора задела балку путепровода, из-за чего машина затормозила, а вагон-бытовку подбросило вверх. С тяжёлыми травмами рабочие были доставлены в 21-ю больницу.
Вторник, 23 января.
Глава Башкирии внёс изменения в состав Совета по правам человека республики. Место предпринимателя Азамата Галина займёт поэтесса, писательница и переводчица Лариса Абдуллина. Указ об этом появился на сайте правовой информации. Что стало причиной изменений в составе Совета по правам человека, неизвестно. Однако в ноябре 2023 года Азамат Галин, давая интервью изданию «Пруфы», заявлял, что уголовное дело в отношения Фаиля Алсынова*, приговорённого к 4 годам колонии общего режима, стало результатом «недоработки внутренней политики». Самого Алсынова бывший член Совета по правам человек назвал тем, «кто мог бы приносить пользу» и «с кем можно работать».
В Уфе, припаркованные вдоль дороги автомобили, мешающие уборке снега специализированным машинам, будут эвакуировать. Если водитель, не нарушил правил ПДД, то машину переставят на другое место, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Для предотвращения дополнительных проблем с дорожным движением была введена система парковки по четным и нечетным числам, а также запрет стоянки в определенное время или во время уборки. Припаркованные в зоне запрещающих знаков машины буду эвакуировать на специализированную стоянку.
Митинг-концерт в поддержку главы Башкирии состоится на площади перед Телецентром в Уфе, в пятницу, 26 января, в 13:00. Об этом сообщает издание «Башинформ». Известно, что общественные деятели и деятели культуры выступают в роли инициаторов данного мероприятия. Главная цель митинга-концерта — выражение поддержки политике главы республики, который выступает за единство республики.
Стало известно о задержании Рамиса Теляпкулова. По данным СМИ, ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ — неповиновение законным требованиям органов власти. Как сообщил корреспонденту Mkset.ru лидер движения «Стерлитамак, дыши» Вадим Искандаров, в настоящее время Рамис находится дома, а судебное заседание отложили из-за того, что у активиста нет адвоката (по его ходатайству). По предварительной информации, суд состоится завтра. Из-за чего Теляпкулову вменяют административную статью, неизвестно. По словам его соратника, 15 января он не участвовал в акции поддержки Фаиля Алсынова* в Баймаке.
В соцсетях появилось фото фейк-письма Радия Хабирова, в котором он просит у следственного комитета пересмотреть дело Фаиля Алсинова*, для привлечения его к более строгой мере наказания. Подделка была выявлена в свете того факта, что официальные документы, подписанные Хабировым, используют иной формат бланков — исключительно те, что предназначены для Главы Республики Башкортостан. Опубликованный же материал имел признаки несоответствия, будучи изготовлен на неподходящем бланке Администрации Главы Республики Башкортостан, что и выдало его подложность.
В Уфе могут появиться новые арт-объекты. Планируется, что улицы в скором времени украсят две куницы — полиганальная и мозаичная. Начальная стоимость контракта — 1,2 млн руб. Новые арт-объекты, согласно данным аукционной документации, должны представлять собой «условный образ хищного животного куницы в стойке ожидания с поднятым хвостом вверх». Их высота должна составлять порядка 2,5 метров, длина — порядка 2,2 метра. Обе куницы должны быть выполнены из листового метала.
Понедельник, 22 января.
Жителя Башкирии Юлдаша Т. по решению Советского районного суда арестовали на девять суток. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Судом установлено, что Юлдаш Т. разместил в открытом доступе в группе мессенджера Telegram «Алга Башкортостан» публикацию с призывом выйти на площадь им. С. Юлаева в поддержку Фаиля Алсынова*.
Также в Уфе арестовали четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу сроком до 17 марта 2024 года. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Уфы. Трое из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Еще одному участников акции предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили. Следователь не нашел состава преступления в деле Антона Яковлева. Уголовное дело, по словам его матери, удалось закрыть из-за того, что Антон Яковлев является опекуном брата, который после начала мобилизации попал в аварию. При этом сама она не может быть опекуном из-за собственных проблем со здоровьем. У женщины тяжелая форма диабета, ишемическая болезнь сердца и травма головы.
*— Включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.