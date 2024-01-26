Ядовитый смог, кадровые перестановки и фейковое письмо Хабирова

Ольга Панчихина, Уполномоченная по правам ребенка в регионе, затронула проблематику конфликтной обстановки в учебных заведениях в рамках своего доклада на заседании Курултая. В течение года она фиксировала 115 обращений, связанных с разногласиями среди учащихся, а также между их родителями и учителями. Ольга Панчихина подчеркнула важность индивидуального подхода к каждому конфликту и необходимость внимания к мнению всех заинтересованных сторон. Она также выразила убеждение, что вовлечение старших учеников в процесс урегулирования спорных вопросов могло бы предотвратить многие из этих конфликтов. В докладе отмечается, что преобладающее число запросов исходило от граждан Уфы, который составили 42% от внесенных обращений.