Семейная ссора поставила на уши Башкирию

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Инцидент случился в Белорецком районе. Как гласили ориентировки, школьница поздним вечером ушла из дома без телефона. Волонтёры, спасатели и сотрудники оперативных ведомств после звонка в «112» отправились на поиски ребёнка.
Девочку в итоге обнаружили полицейские. Как выяснилось, ночь она провела у местной жительницы, с которой познакомилась сразу после побега. Причиной поступка школьницы стала ссора с родителями — за невыполненное домашнее задание девочку лишили смартфона.
Ребёнка уже передали родителям. Стоит заметить, что семья характеризуется как благополучная. Тем не менее в дом для выяснения обстоятельств случившегося наведалась инспекция по делам несовершеннолетних.
Ранее в Башкирии туристка едва не застряла в горах. У любительница активного отдыха случился приступ паники при спуске с вершины.