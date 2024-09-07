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Семейная ссора поставила на уши Башкирию

Семейная ссора поставила на уши Башкирию

7 сентября 2024, 07:42
Фото: vk.com
Девятилетняя девочка пропала в Башкирии, объявления об этом вечером 6 сентября разместили в региональных сообществах в соцсетях и на ресурсах поисковых отрядов.
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Дети

Инцидент случился в Белорецком районе. Как гласили ориентировки, школьница поздним вечером ушла из дома без телефона. Волонтёры, спасатели и сотрудники оперативных ведомств после звонка в «112» отправились на поиски ребёнка.

Девочку в итоге обнаружили полицейские. Как выяснилось, ночь она провела у местной жительницы, с которой познакомилась сразу после побега. Причиной поступка школьницы стала ссора с родителями — за невыполненное домашнее задание девочку лишили смартфона.

Ребёнка уже передали родителям. Стоит заметить, что семья характеризуется как благополучная. Тем не менее в дом для выяснения обстоятельств случившегося наведалась инспекция по делам несовершеннолетних.

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