Рабочие получили тяжелые травмы при строительстве «Восточного выезда»

Инцидент произошёл вечером 11 ноября 2023 года. В связи с тем, что через день, в понедельник, были запланированы работы на новом участке, бригаде поручили подготовиться к переезду. Работники, садясь в кабину к водителю, загрузили вагон-бытовку на платформу «КамАЗа» с помощью крана-манипулятора и отправились на место.