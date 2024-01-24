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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

На строительстве «Восточного выезда» произошел групповой несчастный случай

Рабочие получили тяжелые травмы при строительстве «Восточного выезда»

24 января 2024, 08:24
Фото: пресс-служба Гострудинспекции в РБ

На строительстве «Восточного выезда» произошел групповой несчастный случай

Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Республике Башкортостан

Инцидент произошёл вечером 11 ноября 2023 года. В связи с тем, что через день, в понедельник, были запланированы работы на новом участке, бригаде поручили подготовиться к переезду. Работники, садясь в кабину к водителю, загрузили вагон-бытовку на платформу «КамАЗа» с помощью крана-манипулятора и отправились на место.

При проезде под путепроводом стрела крана-манипулятора (КМУ) зацепила балку. Машина резко остановилась, кабину подкинуло вверх. В результате этого инцидента пострадали два человека: 33-летний водитель другого автомобиля и 35-летний арматурщик, которые находились в кабине. Оба были госпитализированы в ГКБ № 21, где им были поставлены диагнозы тяжелых травм.

Во время проведения расследования было установлено, что столкновение стрелы крана с балкой путепровода произошло из-за того, что габаритные размеры манипулятора не были учтены с учетом перевозимого груза. Если габариты манипулятора не позволяют разместить стрелу в горизонтальном положении над кузовом, такая транспортировка считается запрещенной.

Водитель «КамАЗа» с КМУ с данными требованиями, прописанными в паспорте крана-манипулятора, ознакомлен не был. Перевозку вагон-бытовки решили выполнить работники до начала следующей недели, нарушая трудовой порядок. Кроме того, неудовлетворительная организация производства работ не обеспечила контроль за соблюдением трудовой дисциплины сотрудниками.

Проведенное расследование передано в следственные органы.

#Общество#Происшествия#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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