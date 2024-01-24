Рабочие получили тяжелые травмы при строительстве «Восточного выезда»

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Инцидент произошёл вечером 11 ноября 2023 года. В связи с тем, что через день, в понедельник, были запланированы работы на новом участке, бригаде поручили подготовиться к переезду. Работники, садясь в кабину к водителю, загрузили вагон-бытовку на платформу «КамАЗа» с помощью крана-манипулятора и отправились на место.
При проезде под путепроводом стрела крана-манипулятора (КМУ) зацепила балку. Машина резко остановилась, кабину подкинуло вверх. В результате этого инцидента пострадали два человека: 33-летний водитель другого автомобиля и 35-летний арматурщик, которые находились в кабине. Оба были госпитализированы в ГКБ № 21, где им были поставлены диагнозы тяжелых травм.
Во время проведения расследования было установлено, что столкновение стрелы крана с балкой путепровода произошло из-за того, что габаритные размеры манипулятора не были учтены с учетом перевозимого груза. Если габариты манипулятора не позволяют разместить стрелу в горизонтальном положении над кузовом, такая транспортировка считается запрещенной.
Водитель «КамАЗа» с КМУ с данными требованиями, прописанными в паспорте крана-манипулятора, ознакомлен не был. Перевозку вагон-бытовки решили выполнить работники до начала следующей недели, нарушая трудовой порядок. Кроме того, неудовлетворительная организация производства работ не обеспечила контроль за соблюдением трудовой дисциплины сотрудниками.
Проведенное расследование передано в следственные органы.