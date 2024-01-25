Вылетевший из Уфы самолет подал сигнал бедствия

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета.
На карте портала этот рейс маркирован «Squawk 7700: general emergency» — основным кодом, который сообщает о возникновении на борту аварийной ситуации.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации уфимского аэропорта. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.