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Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Самолет, выполнявший рейс Уфа — Омск, подал сигнал бедствия

Вылетевший из Уфы самолет подал сигнал бедствия

25 января 2024, 05:51
Фото: 1MI

Самолет, выполнявший рейс Уфа — Омск, подал сигнал бедствия

Информация следует из данных портала Flightradar24.

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета.

На карте портала этот рейс маркирован «Squawk 7700: general emergency» — основным кодом, который сообщает о возникновении на борту аварийной ситуации.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации уфимского аэропорта. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.

#Общество#Происшествия#Международный аэропорт#Аэропорт#Новости Башкирии#Самолет#Азамат Нухов
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