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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Детский омбудсмен Башкирии рассказала как бороться с конфликтами в школах

115 конфликтных случаев в школах: детский омбудсмен Башкирии сделала важное заявление

25 января 2024, 12:16

Детский омбудсмен Башкирии рассказала как бороться с конфликтами в школах

На заседании Курултая, прошедшем сегодня, 25 января, особое внимание было уделено вопросам конфликтной обстановки в учебных заведениях.
Сюжет
Дети

Ольга Панчихина, Уполномоченная по правам ребенка в регионе, затронула проблематику конфликтной обстановки в учебных заведениях в рамках своего доклада на заседании Курултая, прошедшем сегодня, 25 января. В течение года она фиксировала 115 обращений, связанных с разногласиями среди учащихся, а также между их родителями и учителями. Ольга Панчихина подчеркнула важность индивидуального подхода к каждому конфликту и необходимость внимания к мнению всех заинтересованных сторон. Она также выразила убеждение, что вовлечение старших учеников в процесс урегулирования спорных вопросов могло бы предотвратить многие из этих конфликтов.

В докладе отмечается, что преобладающее число запросов исходило от граждан Уфы, который составили 42% от внесенных обращений. Эти заявки связаны с такими аспектами как защита прав ребенка внутри семьи, наследственные вопросы, доступ к образовательным и медицинским услугам, а также социальные гарантии.

Ольга Панчихина подчеркнула, что проблемы в семейной среде продолжают быть главной причиной нарушений прав детей. Статистика по жалобам, связанным с невыполнением родителями их обязательств, демонстрирует стабильность по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает неизменность этой проблематики и поднимает вопрос о важности усиления сотрудничества между различными учреждениями и расширении поддержки для семей.

Наблюдается позитивное преобразование в методах работы с семьями, переживающими кризис: теперь основное внимание уделяется взаимопомощи и коллективной работе над проблемами вместо традиционных наказаний. Этот новый подход способствовал уменьшению количества детей, оставшихся без родительской опеки и потерявших родителей, на семь процентов в сравнении с предшествующим годом.

Однако, несмотря на эти улучшения, Ольга Панчихина выразила тревогу относительно роста количества отказов от новорожденных и уменьшения числа усыновлений. На первое января 2023 года статистика показывает, что в республике насчитывалось 899 159 детей, что представляет собой 22,1% от общего числа жителей. Согласно отчетам министерства здравоохранения, в 2023 году рождаемость сократилась на 505 младенцев по сравнению с прошлым годом, что ставит под вопрос демографическую стабильность в регионе.

#Общество#Башкирия#Конфликт#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Виалина Ахсанова
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