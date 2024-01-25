115 конфликтных случаев в школах: детский омбудсмен Башкирии сделала важное заявление

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Ольга Панчихина, Уполномоченная по правам ребенка в регионе, затронула проблематику конфликтной обстановки в учебных заведениях в рамках своего доклада на заседании Курултая, прошедшем сегодня, 25 января. В течение года она фиксировала 115 обращений, связанных с разногласиями среди учащихся, а также между их родителями и учителями. Ольга Панчихина подчеркнула важность индивидуального подхода к каждому конфликту и необходимость внимания к мнению всех заинтересованных сторон. Она также выразила убеждение, что вовлечение старших учеников в процесс урегулирования спорных вопросов могло бы предотвратить многие из этих конфликтов.
В докладе отмечается, что преобладающее число запросов исходило от граждан Уфы, который составили 42% от внесенных обращений. Эти заявки связаны с такими аспектами как защита прав ребенка внутри семьи, наследственные вопросы, доступ к образовательным и медицинским услугам, а также социальные гарантии.
Ольга Панчихина подчеркнула, что проблемы в семейной среде продолжают быть главной причиной нарушений прав детей. Статистика по жалобам, связанным с невыполнением родителями их обязательств, демонстрирует стабильность по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает неизменность этой проблематики и поднимает вопрос о важности усиления сотрудничества между различными учреждениями и расширении поддержки для семей.
Наблюдается позитивное преобразование в методах работы с семьями, переживающими кризис: теперь основное внимание уделяется взаимопомощи и коллективной работе над проблемами вместо традиционных наказаний. Этот новый подход способствовал уменьшению количества детей, оставшихся без родительской опеки и потерявших родителей, на семь процентов в сравнении с предшествующим годом.
Однако, несмотря на эти улучшения, Ольга Панчихина выразила тревогу относительно роста количества отказов от новорожденных и уменьшения числа усыновлений. На первое января 2023 года статистика показывает, что в республике насчитывалось 899 159 детей, что представляет собой 22,1% от общего числа жителей. Согласно отчетам министерства здравоохранения, в 2023 году рождаемость сократилась на 505 младенцев по сравнению с прошлым годом, что ставит под вопрос демографическую стабильность в регионе.