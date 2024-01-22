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Updated Сегодня, 12:09

Уфимца, агитировавшего за несанкционированный митинг, арестовали на 9 суток

В Уфе арестовали администратора телеграм-канала координировавшего митинги в Баймаке

22 января 2024, 11:45
Фото: 1MI

Уфимца, агитировавшего за несанкционированный митинг, арестовали на 9 суток

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ.

Жителя Башкирии Юлдаша Т. по решению Советского районного суда арестовали на девять суток. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Судом установлено, что Юлдаш Т. разместил в открытом доступе в группе мессенджера Telegram «Алга Башкортостан» публикацию с призывом выйти на площадь им. С. Юлаева в поддержку Фаиля Алсынова. Отмечается, что из девяти тысяч подписчиков тг-канала данную публикацию просмотрели 7,6 тысяч человек.

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По данным пресс-службы, Юлдаш Т., являясь единственным администратором канала «Алга Башкортостан» в Telegram, проводил предварительную агитацию, сообщал информацию о месте, времени, целях проведения публичного мероприятия, а также призывал граждан принять в нем участие.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, несанкционированная акция в поддержку Фаиля Алсынова* в Уфе прошла в пятницу, 19 января. Участие в ней приняли несколько тысяч человек.

В среду, 17 января, в Баймаке огласили приговор активисту Фаилю Алсынову — его приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. На оглашение приговора к зданию суда пришло несколько тысяч человек — произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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