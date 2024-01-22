В Уфе арестовали администратора телеграм-канала координировавшего митинги в Баймаке

Судом установлено, что Юлдаш Т. разместил в открытом доступе в группе мессенджера Telegram «Алга Башкортостан» публикацию с призывом выйти на площадь им. С. Юлаева в поддержку Фаиля Алсынова. Отмечается, что из девяти тысяч подписчиков тг-канала данную публикацию просмотрели 7,6 тысяч человек.