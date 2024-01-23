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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Администрация Уфы ищет поставщика двух новых арт-объектов за 1,2 млн рублей

Мэрия Уфы собирается купить двух куниц за 1,2 миллиона рублей

23 января 2024, 07:44
Фото: 1MI

Администрация Уфы ищет поставщика двух новых арт-объектов за 1,2 млн рублей

Об этом сообщается на портале госзакупок.

В Уфе могут появиться новые арт-объекты. Планируется, что улицы в скором времени украсят две куницы — полиганальная и мозаичная. Начальная стоимость контракта — 1,2 млн руб.

Новые арт-объекты, согласно данным аукционной документации, должны представлять собой «условный образ хищного животного куницы в стойке ожидания с поднятым хвостом вверх». Их высота должна составлять порядка 2,5 метров, длина — порядка 2,2 метра. Обе куницы должны быть выполнены из листового метала.

Подведение итогов аукциона запланировано на 31 января.

Ранее стало известно, что администрация Уфы планирует установить в парках и скверах города 22 арт-объекта со световыми инсталляциями. Суммарно на эти цели будет выделено 12,2 млн рублей — из городского, республиканского и федерального бюджетов. Подробнее об арт-объектах Mkset рассказывал здесь.

#Общество#Азамат Нухов
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