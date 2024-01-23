Мэрия Уфы собирается купить двух куниц за 1,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Уфе могут появиться новые арт-объекты. Планируется, что улицы в скором времени украсят две куницы — полиганальная и мозаичная. Начальная стоимость контракта — 1,2 млн руб.
Новые арт-объекты, согласно данным аукционной документации, должны представлять собой «условный образ хищного животного куницы в стойке ожидания с поднятым хвостом вверх». Их высота должна составлять порядка 2,5 метров, длина — порядка 2,2 метра. Обе куницы должны быть выполнены из листового метала.
Подведение итогов аукциона запланировано на 31 января.
Ранее стало известно, что администрация Уфы планирует установить в парках и скверах города 22 арт-объекта со световыми инсталляциями. Суммарно на эти цели будет выделено 12,2 млн рублей — из городского, республиканского и федерального бюджетов. Подробнее об арт-объектах Mkset рассказывал здесь.