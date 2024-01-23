Мэрия Уфы собирается купить двух куниц за 1,2 миллиона рублей

Ранее стало известно, что администрация Уфы планирует установить в парках и скверах города 22 арт-объекта со световыми инсталляциями. Суммарно на эти цели будет выделено 12,2 млн рублей — из городского, республиканского и федерального бюджетов. Подробнее об арт-объектах Mkset рассказывал здесь.