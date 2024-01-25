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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Подавший сигнал бедствия самолет Уфа — Омск вернулся в аэропорт вылета

Подавший сигнал бедствия самолет из Уфы вернулся в аэропорт вылета по техпричине

25 января 2024, 06:17
Фото: 1MI

Подавший сигнал бедствия самолет Уфа — Омск вернулся в аэропорт вылета

Об этом Mkset сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы, решением экипажа самолет вернулся на аэродром вылета по технической причине.

Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту «Уфы» в 08:28 по местному времени. Службы аэропорта отработали штатно, — отметили в пресс-службе.

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#Азамат Нухов
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