Подавший сигнал бедствия самолет из Уфы вернулся в аэропорт вылета по техпричине

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы, решением экипажа самолет вернулся на аэродром вылета по технической причине.
Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту «Уфы» в 08:28 по местному времени. Службы аэропорта отработали штатно, — отметили в пресс-службе.