Что известно о смертельной аварии с детьми в Башкирии

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По данным ГАИ Башкирии, трагедия произошла в субботу, 7 сентября, на трассе Уфа — Янаул, вблизи села Угузево. По автодороге ехала переполненная «Хёндай Соната». Водитель — 31-летний мужчина из Уфы — не справился с управлением легковушкой и съехал в кювет.
В машине в этот момент ехали супруга автолюбителя, трое детей от 6 до 10 лет, а также 59-летний мужчина. Самый старший пассажир аварию не пережил — прибывшие на место медики констатировали его смерть. Женщину и несовершеннолетних пассажиров легковушки увезли в больницу.
Что привело к аварии — выясняется. Местная прокуратура взяла расследование на контроль, на месте происшествия уже побывал бирский межрайонный прокурор.