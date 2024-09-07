Что известно о смертельной аварии с детьми в Башкирии

В машине в этот момент ехали супруга автолюбителя, трое детей от 6 до 10 лет, а также 59-летний мужчина. Самый старший пассажир аварию не пережил — прибывшие на место медики констатировали его смерть. Женщину и несовершеннолетних пассажиров легковушки увезли в больницу.