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Смертельное ДТП с детьми случилось в Башкирии

Что известно о смертельной аварии с детьми в Башкирии

7 сентября 2024, 09:07

Смертельное ДТП с детьми случилось в Башкирии

Страшное ДТП расследуют в Бирском районе Башкортостана, сообщают оперативные ведомства региона.

По данным ГАИ Башкирии, трагедия произошла в субботу, 7 сентября, на трассе Уфа — Янаул, вблизи села Угузево. По автодороге ехала переполненная «Хёндай Соната». Водитель — 31-летний мужчина из Уфы — не справился с управлением легковушкой и съехал в кювет.

В машине в этот момент ехали супруга автолюбителя, трое детей от 6 до 10 лет, а также 59-летний мужчина. Самый старший пассажир аварию не пережил — прибывшие на место медики констатировали его смерть. Женщину и несовершеннолетних пассажиров легковушки увезли в больницу.

Что привело к аварии — выясняется. Местная прокуратура взяла расследование на контроль, на месте происшествия уже побывал бирский межрайонный прокурор.

Фото: ГАИ РБ
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Ранее массовое ДТП случилось также в Чишминском районе Башкирии.

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