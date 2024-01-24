Башкирия заняла 38 место по уровню преступности среди регионов

В последнем анализе криминальной ситуации в России, проведенном РИА Новости, Башкирия заняла 38-е место по уровню преступности среди регионов. Этот рейтинг основан на количестве преступлений на 10 тысяч жителей в 2023 году и показывает безопасность регионов. Так, в Башкирии наблюдается увеличение преступности, в числе которых тяжкие нарушения закона выросли на 13,6%, что эквивалентно 36,9 инцидентам на десять тысяч населения, в то время как общее число преступлений увеличилось на 2,8%, достигнув отметки в 127,9 за ту же численность населения, что ставит регион на 38-е место.