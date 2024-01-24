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В Башкирии за 2023 год произошло свыше 120 тысяч преступлений

Башкирия заняла 38 место по уровню преступности среди регионов

24 января 2024, 06:01
Фото: 1MI

В Башкирии за 2023 год произошло свыше 120 тысяч преступлений

РИА Новости составило рейтинг регионов по уровню преступности.

В последнем анализе криминальной ситуации в России, проведенном РИА Новости, Башкирия заняла 38-е место по уровню преступности среди регионов. Этот рейтинг основан на количестве преступлений на 10 тысяч жителей в 2023 году и показывает безопасность регионов. Так, в Башкирии наблюдается увеличение преступности, в числе которых тяжкие нарушения закона выросли на 13,6%, что эквивалентно 36,9 инцидентам на десять тысяч населения, в то время как общее число преступлений увеличилось на 2,8%, достигнув отметки в 127,9 за ту же численность населения, что ставит регион на 38-е место.

В противоположность этому, Республика Коми испытывает более серьезные проблемы с преступностью, где показатель достиг 213,2 происшествий на десять тысяч жителей, отражая прирост на 4,7%, и заметный рост тяжких преступлений на 15,8%, что равно 56,4 случаям на ту же численность населения.

Самые низкие показатели криминальной активности зафиксированы в Чеченской Республике, где уровень преступности сократился до 14,6 инцидентов на десяток тысяч граждан. Это отражает снижение на 7,5 процентов по сравнению с прошлым годом. Дополнительно, в Чечне наблюдается уменьшение количества преступлений тяжкого и особо тяжкого характера на 3,4 процента, составляющее 4,2 происшествия на десять тысяч жителей.

#Общество#Рейтинг#Преступность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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