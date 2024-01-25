Над городами Башкирии повис смог: специалисты проводят проверку

Жители Стерлитамака, а также ряда других городов республики пожаловались на качество воздуха. В соцсетях они рассказали о смоге и химическом запахе, попросив у властей разобраться в сложившейся ситуации. На жалобы отреагировал региональный Роспотребнадзор.