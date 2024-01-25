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Published Сегодня, 08:36

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Жители Башкирии пожаловались на повисший над городами смог

Над городами Башкирии повис смог: специалисты проводят проверку

25 января 2024, 08:36
Фото: 1MI

Жители Башкирии пожаловались на повисший над городами смог

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-служба ведомства.

Жители Стерлитамака, а также ряда других городов республики пожаловались на качество воздуха. В соцсетях они рассказали о смоге и химическом запахе, попросив у властей разобраться в сложившейся ситуации. На жалобы отреагировал региональный Роспотребнадзор.

Обращения, связанные с загазованностью в Стерлитамаке, поступили и на горячую линию Роспотребнадзора Башкирии. Специалисты отобрали пробы воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий и в спальных районах.

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Напомним, в среду, 24 января, превышение нормы химических веществ в воздухе было зафиксировано в Уфе. Так, около 19:00 на пункте отбора воздуха на проспекте Октября (возле остановки «Юношеская библиотека») была зафиксирована повышенная концентрация оксида азота.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Смог#Азамат Нухов#Промышленность Башкортостана#Экологические проблемы
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