Над городами Башкирии повис смог: специалисты проводят проверку

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:51
Жители Стерлитамака, а также ряда других городов республики пожаловались на качество воздуха. В соцсетях они рассказали о смоге и химическом запахе, попросив у властей разобраться в сложившейся ситуации. На жалобы отреагировал региональный Роспотребнадзор.
Обращения, связанные с загазованностью в Стерлитамаке, поступили и на горячую линию Роспотребнадзора Башкирии. Специалисты отобрали пробы воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий и в спальных районах.
Напомним, в среду, 24 января, превышение нормы химических веществ в воздухе было зафиксировано в Уфе. Так, около 19:00 на пункте отбора воздуха на проспекте Октября (возле остановки «Юношеская библиотека») была зафиксирована повышенная концентрация оксида азота.