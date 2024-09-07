Пенсионерка из Уфы не может сходить на выборы из-за сломанного лифта

Напомним, в Башкирии на 6, 7 и 8 сентября назначено голосование в рамках выборов главы региона. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Стоит заметить, что при наличии уважительной причины членов избирательной комиссии можно вызвать на дом — таким правом обладают, например, пожилые люди, инвалиды и граждане с тяжёлыми заболеваниями. Для этого, как указано на ресурсах уфимской мэрии, нужно обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00.