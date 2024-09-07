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Пенсионерка из Уфы не может сходить на выборы из-за сломанного лифта

Пенсионерка из Уфы не может сходить на выборы из-за сломанного лифта

7 сентября 2024, 08:02
Фото: 1MI
С криком души к башкирским чиновникам обратилась жительница региональной столицы, свою жалобу она разместила в чате Telegram-канала городской мэрии.
Сюжет
Выборы

Обращение уфимка оставила на фоне отчётов уфимской администрации о проведении выборов главы Башкирии. Со слов женщины, её 76-летняя мать не можёт сходить на избирательный участок из-за проблем с лифтом и слабого здоровья.

Со слов горожанки, живёт пенсионерка в доме по улице Мира, 3. В начале лета в здании появились новые лифты, однако проработали они совсем недолго — к началу сентября два подъёмника уже не работают.

— Люди в них застревали, сидели по 1,5 часа. Теперь их совсем отключили. [Представители управляющей компании] никаких вразумительных сроков назвать не могут. Мама живёт на 7 этаже, у неё очень болят ноги, поэтому даже в магазин за продуктами сходить для неё — большая проблема, — написала уфимка.

Напомним, в Башкирии на 6, 7 и 8 сентября назначено голосование в рамках выборов главы региона. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Стоит заметить, что при наличии уважительной причины членов избирательной комиссии можно вызвать на дом — таким правом обладают, например, пожилые люди, инвалиды и граждане с тяжёлыми заболеваниями. Для этого, как указано на ресурсах уфимской мэрии, нужно обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на выборы главы Башкирии пришёл избиратель в костюме динозавра.

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