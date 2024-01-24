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Published Сегодня, 04:48

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Updated Сегодня, 04:50

Жители Уфы жалуются на «забитые» автобусы

«Всегда забит»: жительница Уфы пожаловалась на переполненный транспорт в городе

24 января 2024, 04:48
Фото: «Новости. Уфа Башкортостан»

Жители Уфы жалуются на «забитые» автобусы

Видео публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Жительница Уфы пожаловалась на работу общественного маршрута. По её словам, маршрут 225 всегда переполнен, интервалы между газельками варьируются от 40 до 120 минут. А после 18:00 с остановки «ТРЦ Планета» уехать просто невозможно. Также, жительница отметила, что водители маршрута 225 в позднее время не доезжают до назначенного место. Так со слов автора жалобы, с шакши вечером они ходят до остановки «Восьмиэтажки» и едут домой, когда должны доезжать до остановки «ТРЦ Планета».

На видео видно, как водитель маршрута 225 на остановке «Садовое общество 40» открывает задние двери, чтобы люди смогли зайти.

Ранее Mkset сообщал, что жительница Уфы провела целый час на остановке в ожидании автобуса №51. По её словам, время ожидания автобуса составило около получаса, однако, когда автобус все же приехал — сесть в него не удалось. После этого она простояла еще около 20 минут, но так и не дождавшись нужного автобуса, приняла решение ехать на такси.

Видео: «Новости. Уфа Башкортостан»
#Общество#Город#Видео#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Виалина Ахсанова
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