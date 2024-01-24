«Всегда забит»: жительница Уфы пожаловалась на переполненный транспорт в городе

Жительница Уфы пожаловалась на работу общественного маршрута. По её словам, маршрут 225 всегда переполнен, интервалы между газельками варьируются от 40 до 120 минут. А после 18:00 с остановки «ТРЦ Планета» уехать просто невозможно. Также, жительница отметила, что водители маршрута 225 в позднее время не доезжают до назначенного место. Так со слов автора жалобы, с шакши вечером они ходят до остановки «Восьмиэтажки» и едут домой, когда должны доезжать до остановки «ТРЦ Планета».