Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии

Как рассказали спасатели, инцидент случился вблизи села Антоновка. На озере Белом у любителей рыбной охоты начала спускаться лодка — счёт сшёл на минуты, бригада МЧС могла попросту не успеть добраться до попавших в беду сельчан. На помощь решили позвать местного жителя, отдавшего службе в МЧС многие годы своей жизни и находившегося на пенсии.