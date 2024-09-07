Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как рассказали спасатели, инцидент случился вблизи села Антоновка. На озере Белом у любителей рыбной охоты начала спускаться лодка — счёт сшёл на минуты, бригада МЧС могла попросту не успеть добраться до попавших в беду сельчан. На помощь решили позвать местного жителя, отдавшего службе в МЧС многие годы своей жизни и находившегося на пенсии.
Не теряя ни минуты, Сергей Бабак отправился на место проишествия и взял лодку у охранника пляжа. Спасатель добрался до рыбаков и благополучно доставил их на берег.
— Говорили, что пол лодки уже в воде. Сидели они по разным краям. [У меня] наверное просто какой-то инстинкт сработал — ты понимаешь, что ты им нужен и что ты можешь не успеть, поэтому получилось всё очень быстро, — рассказал Сергей Бабак.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии туристка не смогла самостоятельно спуститься с горы Юрактау.