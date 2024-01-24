В Башкирии председатель колхоза оставил рабочих на голодном пайке

Прокуратура установила, что с ноября по январь 2023 года колхоз им. Ленина не платил сотрудникам зарплату. При этом у предприятия были деньги, чтобы осуществлять выплаты, однако средства из зарплатного фонда тратились руководством по своему усмотрению. Без денег остались 35 работников, а общая сумма долга составила 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты в течение более, чем 2 месяцев).