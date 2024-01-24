В Башкирии председатель колхоза оставил рабочих на голодном пайке

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Мишкинском районе колхоз задолжал своим работникам 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления.
Прокуратура установила, что с ноября по январь 2023 года колхоз им. Ленина не платил сотрудникам зарплату. При этом у предприятия были деньги, чтобы осуществлять выплаты, однако средства из зарплатного фонда тратились руководством по своему усмотрению. Без денег остались 35 работников, а общая сумма долга составила 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты в течение более, чем 2 месяцев).
По форме собственности колхоз является сельскохозяйственной артелью c 9 учредителями. По нашим данным, с 9 по 22 января предприятие подверглось проверке Гострудинспекции. В пресс-службе надзорного органа ответили, что проверка ещё не закончилась, её результаты предварительно будут известны 31 января. По данным инспекции, есть сведения о банкротстве предприятия, что является индикатором риска.
Сейчас руководство колхоза им. Ленина проходит под следствием. Задача правоохранителей — дать правовую оценку действиям председателя сельскохозяйственной артели.
Ранее на просроченную зарплату пожаловались башкирские работники-коммунальщики. Муниципальное предприятие задолжало им более миллиона рублей.