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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Башкирии рабочие колхоза пожаловались на невыплату зарплаты в 1,2 млн рублей

В Башкирии председатель колхоза оставил рабочих на голодном пайке

24 января 2024, 09:33
Фото: 1MI

В Башкирии рабочие колхоза пожаловались на невыплату зарплаты в 1,2 млн рублей

Поведение начальства обратило на себя внимание правоохранителей и надзорных инспекций.

В Мишкинском районе колхоз задолжал своим работникам 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления.

Прокуратура установила, что с ноября по январь 2023 года колхоз им. Ленина не платил сотрудникам зарплату. При этом у предприятия были деньги, чтобы осуществлять выплаты, однако средства из зарплатного фонда тратились руководством по своему усмотрению. Без денег остались 35 работников, а общая сумма долга составила 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты в течение более, чем 2 месяцев).

По форме собственности колхоз является сельскохозяйственной артелью c 9 учредителями. По нашим данным, с 9 по 22 января предприятие подверглось проверке Гострудинспекции. В пресс-службе надзорного органа ответили, что проверка ещё не закончилась, её результаты предварительно будут известны 31 января. По данным инспекции, есть сведения о банкротстве предприятия, что является индикатором риска.

Сейчас руководство колхоза им. Ленина проходит под следствием. Задача правоохранителей — дать правовую оценку действиям председателя сельскохозяйственной артели.

Ранее на просроченную зарплату пожаловались башкирские работники-коммунальщики. Муниципальное предприятие задолжало им более миллиона рублей.

Рабочие-коммунальщики в Башкирии смогли вернуть причитающиеся деньги
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#Общество#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Долги по зарплате#Идэль Гумеров#Мишкинский район#Права рабочих
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