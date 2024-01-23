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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Уфе автомобили, мешающие снегоуборочным машинам, будут эвакуировать

В мэрии Уфы рассказали, что будет с машинами, препятствующие уборке снега на дорогах

23 января 2024, 10:44
Фото: 1MI

В Уфе автомобили, мешающие снегоуборочным машинам, будут эвакуировать

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы

В Уфе, припаркованные вдоль дороги автомобили, мешающие уборке снега специализированным машинам, будут эвакуировать. Если водитель, не нарушил правил ПДД, то машину переставят на другое место, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Мэрия Уфы также сообщила, что Управление коммунального хозяйства и Госавтоинспекция города Уфы разработали совместный график уборки снега. Процесс начинается с улиц с интенсивным движением, затем переходит на второстепенные дороги, проезды и парковки.

Для предотвращения дополнительных проблем с дорожным движением была введена система парковки по четным и нечетным числам, а также запрет стоянки в определенное время или во время уборки. Припаркованные в зоне запрещающих знаков машины буду эвакуировать на специализированную стоянку.

#Общество#Город#Уфа#Уборка снега#Новости Башкирии#Транспорт#Эвакуация автомобилей#Виалина Ахсанова
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