В мэрии Уфы рассказали, что будет с машинами, препятствующие уборке снега на дорогах

Для предотвращения дополнительных проблем с дорожным движением была введена система парковки по четным и нечетным числам, а также запрет стоянки в определенное время или во время уборки. Припаркованные в зоне запрещающих знаков машины буду эвакуировать на специализированную стоянку.



