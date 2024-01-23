В мэрии Уфы рассказали, что будет с машинами, препятствующие уборке снега на дорогах

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Уфе, припаркованные вдоль дороги автомобили, мешающие уборке снега специализированным машинам, будут эвакуировать. Если водитель, не нарушил правил ПДД, то машину переставят на другое место, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
Мэрия Уфы также сообщила, что Управление коммунального хозяйства и Госавтоинспекция города Уфы разработали совместный график уборки снега. Процесс начинается с улиц с интенсивным движением, затем переходит на второстепенные дороги, проезды и парковки.
Для предотвращения дополнительных проблем с дорожным движением была введена система парковки по четным и нечетным числам, а также запрет стоянки в определенное время или во время уборки. Припаркованные в зоне запрещающих знаков машины буду эвакуировать на специализированную стоянку.