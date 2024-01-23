Стало известно, где находится экс-руководитель движения «Зелёный щит Куштау»

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Эко-активиста Рамиса Теляпкулова отпустили из следственного комитета. Об этом корреспондент Mkset.ru узнал от соратника бывшего руководителя движения «Зелёный щит Куштау».
Напомним, сегодня стало известно о задержании Рамиса Теляпкулова. По данным СМИ, ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ — неповиновение законным требованиям органов власти.
Как сообщил корреспонденту Mkset.ru лидер движения «Стерлитамак, дыши» Вадим Искандаров, в настоящее время Рамис находится дома, а судебное заседание отложили из-за того, что у активиста нет адвоката (по его ходатайству). По предварительной информации, суд состоится завтра. Из-за чего Теляпкулову вменяют административную статью, неизвестно. По словам его соратника, 15 января он не участвовал в акции поддержки Фаиля Алсынова* в Баймаке. Однако 17 января он был на месте событий, но занимался тем, что уговаривал участников акции не удерживать автобус, в котором должны были вывозить Алсынова. Не дождавшись окончания акций, он поехал домой.
*— Включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.