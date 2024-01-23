Стало известно, где находится экс-руководитель движения «Зелёный щит Куштау»

Как сообщил корреспонденту Mkset.ru лидер движения «Стерлитамак, дыши» Вадим Искандаров, в настоящее время Рамис находится дома, а судебное заседание отложили из-за того, что у активиста нет адвоката (по его ходатайству). По предварительной информации, суд состоится завтра. Из-за чего Теляпкулову вменяют административную статью, неизвестно. По словам его соратника, 15 января он не участвовал в акции поддержки Фаиля Алсынова* в Баймаке. Однако 17 января он был на месте событий, но занимался тем, что уговаривал участников акции не удерживать автобус, в котором должны были вывозить Алсынова. Не дождавшись окончания акций, он поехал домой.