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В Уфе прекратили уголовное дело мобилизованного за оставление воинской части

Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили

22 января 2024, 10:57
Фото: Midjourney

В Уфе прекратили уголовное дело мобилизованного за оставление воинской части

Антон Яковлев, предположительно, покинул военную часть в 2023 году. Мужчина должен был стать опекуном для старшего брата, пострадавшего в ДТП, однако вопреки стараниям их матери, собравшей для этого все документы, вернуться домой ему удалось не сразу.

По информации тг-канала «7×7 — Горизонтальная Россия»*, следователь не нашел состава преступления в деле Антона Яковлева. В настоящий момент мужчина уже находится дома и ожидает официального увольнения из воинской части.

Уголовное дело, по словам Яковлевой, удалось закрыть из-за того, что Антон Яковлев является опекуном брата, который после начала мобилизации попал в аварию. При этом сама Ирина не может быть опекуном из-за собственных проблем со здоровьем. У женщины тяжелая форма диабета, ишемическая болезнь сердца и травма головы.

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Напомним, Антона Яковлева мобилизовали 27 сентября 2022 года. По словам его матери, сразу после звонка он отправился в военкомат, опасаясь тюремного срока за неявку.

Спустя две недели после этого его брат Константин попал в ДТП, в результате которого стал лежачим. Ранее в беседе с Mkset Ирина Яковлева рассказала, что 20 лет назад ей сын уже попадал в аварию, в результате которой получил инвалидность — у него не работала одна рука. Однако после второго ДТП Константин получил травму головы: он не находится в сознании, не может двигаться, его кормят через зонд.

* — Минюст РФ внес издание «7×7 — Горизонтальная Россия» в список иностранных агентов).

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#Общество#Город#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Военнослужащий#Частичная мобилизация#СВО#Участники СВО#Военкомат#Приговор мобилизованному
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