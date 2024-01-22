Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
По информации тг-канала «7×7 — Горизонтальная Россия»*, следователь не нашел состава преступления в деле Антона Яковлева. В настоящий момент мужчина уже находится дома и ожидает официального увольнения из воинской части.
Уголовное дело, по словам Яковлевой, удалось закрыть из-за того, что Антон Яковлев является опекуном брата, который после начала мобилизации попал в аварию. При этом сама Ирина не может быть опекуном из-за собственных проблем со здоровьем. У женщины тяжелая форма диабета, ишемическая болезнь сердца и травма головы.
Напомним, Антона Яковлева мобилизовали 27 сентября 2022 года. По словам его матери, сразу после звонка он отправился в военкомат, опасаясь тюремного срока за неявку.
Спустя две недели после этого его брат Константин попал в ДТП, в результате которого стал лежачим. Ранее в беседе с Mkset Ирина Яковлева рассказала, что 20 лет назад ей сын уже попадал в аварию, в результате которой получил инвалидность — у него не работала одна рука. Однако после второго ДТП Константин получил травму головы: он не находится в сознании, не может двигаться, его кормят через зонд.
* — Минюст РФ внес издание «7×7 — Горизонтальная Россия» в список иностранных агентов).