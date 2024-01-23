mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Уфе пройдёт митинг-концерт в Уфе в поддержку Радия Хабирова

Жители Башкирии организуют митинг-концерт в поддержку главы Башкирии

23 января 2024, 11:16
Фото: 1MI

В Уфе пройдёт митинг-концерт в Уфе в поддержку Радия Хабирова

Ключевой посыл мероприятия заключается в оказании поддержки главы Башкирии и демонстрации единства многонационального народа республики.

Митинг-концерт в поддержку главы Башкирии состоится на площади перед Телецентром в Уфе, в пятницу, 26 января, в 13:00. Об этом сообщает издание «Башинформ». Известно, что общественные деятели и деятели культуры выступают в роли инициаторов данного мероприятия.

Главная цель митинга-концерта — выражение поддержки политике главы республики, который выступает за единство республики. Список всех участников концерта — артистов и общественных деятелей в настоящее время выясняется.

Депутат Госсобрания — Курултая РБ Салават Хусаинов отмечает, что жители Башкирии должны показать свое единство.

«Сегодня многонациональный народ Республики Башкортостан хочет выразить свою поддержку Главе республики и проводимой им политике в плане противостояния экстремистским проявлениям и другим вопросам. Это станет площадкой для высказывания этих мыслей и обращений, — сообщает Салават Хусаинов».
#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Концерт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Радий Хабиров впервые высказался о задержание Елены Прочаковской
Сегодня, 11:28
В Советском районе Уфы снесут целый квартал ради новых многоэтажек
Сегодня, 08:32
Авиакомпания сделала важное заявление пассажирам рейса Уфа-Москва
Сегодня, 12:34
В мэрии Уфы рассказали, что будет с машинами, препятствующие уборке снега на дорогах
Сегодня, 10:44
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
Вчера, 12:29