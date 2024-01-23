Жители Башкирии организуют митинг-концерт в поддержку главы Башкирии

Митинг-концерт в поддержку главы Башкирии состоится на площади перед Телецентром в Уфе, в пятницу, 26 января, в 13:00. Об этом сообщает издание «Башинформ». Известно, что общественные деятели и деятели культуры выступают в роли инициаторов данного мероприятия.