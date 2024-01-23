Жители Башкирии организуют митинг-концерт в поддержку главы Башкирии

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Митинг-концерт в поддержку главы Башкирии состоится на площади перед Телецентром в Уфе, в пятницу, 26 января, в 13:00. Об этом сообщает издание «Башинформ». Известно, что общественные деятели и деятели культуры выступают в роли инициаторов данного мероприятия.
Главная цель митинга-концерта — выражение поддержки политике главы республики, который выступает за единство республики. Список всех участников концерта — артистов и общественных деятелей в настоящее время выясняется.
Депутат Госсобрания — Курултая РБ Салават Хусаинов отмечает, что жители Башкирии должны показать свое единство.
«Сегодня многонациональный народ Республики Башкортостан хочет выразить свою поддержку Главе республики и проводимой им политике в плане противостояния экстремистским проявлениям и другим вопросам. Это станет площадкой для высказывания этих мыслей и обращений, — сообщает Салават Хусаинов».