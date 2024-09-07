Массовое ДТП в Башкирии — что известно о жертвах

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Инцидент случился утром субботы, 7 сентября. В Чишминском районе — вблизи деревни Новая — столкнулись попутные автомобили. По данным ГАИ, речь идёт о Renault Kaptur, «Ладе Калине», двух «Грантах» и Chevrolet Niva. Судя по объявлению о наборе сотрудников на стёклах внедорожника, автомобиль может принадлежать частному охранному предприятию.
Кто из водителей виноват в случившемся — пока не сообщается. Известно, что в результате ДТП никто из людей не пострадал, чего не скажешь о самих автомобилях, получивших множество вмятин.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пассажирский автобус врезался в легковое такси, подвозившее пассажирку.